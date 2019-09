Au Louvre, l'artiste et sa signature au fil des siècles

TEASER - Exposition "Figure d'Artiste" - 26/09/2019 Du 25 septembre 2019 au 29 juin 2020 La Petite Galerie du Louvre propose, pour sa 5ème saison, une exposition intitulée « Figure d’artiste ». Elle accompagnera le cycle d’expositions que le musée consacre en 2019-2020 aux génies de la Renaissance : Vinci, Donatello, Michel Ange ou Altdorfer. C’est à la Renaissance que l’artiste affirme son indépendance et cherche à quitter le statut d’artisan pour revendiquer une place particulière dans la cité. Cette invention de la figure de l’artiste a cependant une histoire plus ancienne et complexe que l’ampleur des collections du Louvre permet de mesurer des premières signatures d’artisans dans l’Antiquité aux autoportraits de l’époque romantique. La signature, l’autoportrait, l’invention du genre de la biographie d’artiste servent son dessein : mettre en images les mots et accéder à la renommée accordée aux poètes inspirés par les Muses. Commissaires de l'exposition : Chantal Quillet, agrégée de lettres classiques, et Jean-Luc Martinez, musée du Louvre, assistés de Florence Dinet, musée du Louvre. Plus d’informations : http://bit.ly/FiguredArtiste - Suivez-nous : https://www.facebook.com/museedulouvre/ https://twitter.com/MuseeLouvre https://www.instagram.com/museelouvre/ Consultez notre site officiel : https://www.louvre.fr/