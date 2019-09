Artcurial vend la collection de Joseph Altounian, l'antiquaire des musées

La maison de ventes Artcurial va adjuger, ces 17 et 18 septembre, la collection exceptionnelle de Joseph Altounian (1890-1954), ami des artistes de Montmartre, qui avait vendu des œuvres à de prestigieux collectionneurs et musées, notamment américains.

À l'occasion de la Biennale de Paris, Artcurial exposera pendant une semaine, puis proposera à la vente cet ensemble de 400 pièces (objets d'art, sculptures, mobilier), qui constitue "un véritable dialogue" entre l'Antiquité, le roman, le gothique, le XVIIIe et l'Art moderne – dont un ensemble de six dessins d'Amedeo Modigliani. Valeur estimée de la collection : un million d'euros. "Un petit trésor qui permet de revisiter le marché de l'art" dans les décennies précédant la Deuxième guerre mondiale, ainsi que l'histoire d'"un personnage de roman", selon les mots de Stéphane Aubert, commissaire-priseur qui sera chargé de la vente.

Altounian avait fui Smyrne (actuel Izmir en Turquie) au début du XXe siècle, était passé par l'Égypte et s'était installé très modestement à Montmartre, à côté du Bateau-Lavoir, rencontrant Picasso, Modigliani, Max Jacob et d'autres artistes. Sa correspondance, ses carnets, ses registres conservés par la famille, regorgent d'enseignements sur le marché de l'art, faisant état notamment de dessins de Modigliani achetés pour quelques francs seulement. Il sans doute été recommandé par Georges Clémenceau à Auguste Rodin, qui l'envoyait en Égypte compléter sa collection de sculptures, et une partie des œuvres ramenés par Altounian sont aujourd'hui au Musée Rodin. Il s'est installé à Macon après son mariage avec Henriette Lorbet, fille d'une lignée d'antiquaires. En Bourgogne, il a découvert les sculptures et les bas-reliefs romans et gothiques laissés à l'abandon, qui seront rachetés par des industriels américains "qui vénéraient ce qui venait d'Europe", relate Stéphane Aubert.

L'ensemble de dessins de Modigliani est dédicacé par l'artiste, devenu ami proche de Joseph Altounian. La pièce la plus intime est un Portrait de Joseph Altounian commenté par Max Jacob : "Je certifie que ce portrait est celui d'Altounian fait par Modigliani en 1917".