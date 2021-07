Après l’Arc de Triomphe, Sotheby’s organise une vente exclusive autour du projet

"Les œuvres de Christo témoignent de l’imagination sans borne et de la prouesse technique d’un artiste qui a rêvé d’un projet qui est devenu quasi mythique. Ces œuvres ont permis de concrétiser les projets phares qui ont dominé la carrière de Christo et Jeanne-Claude", affirme Simon Shaw, vice-président de la division Fine Arts de Sotheby’s.

Les dessins exposés chez Sotheby’s attestent de la préparation minutieuse dont ont fait preuve Christo et Jeanne-Claude pour concevoir l’emballage du moment parisien. Plus de 20.000 mètres carrés de tissu recyclable en polypropylène argent bleuté seront nécessaires pour empaqueter l’Arc de Triomphe, ainsi que 3000 mètres de corde rouge de la même matière.

Chacune des œuvres présentées pourra faire l’objet d’une vente privée via Sotheby’s, au profit de "l’Arc de Triomphe empaqueté" et de la fondation que Christo et Jeanne-Claude ont envisagée pour préserver leur héritage. Comme tous les projets artistiques du couple, l’emballage du célèbre monument de la place de l’Étoile ne bénéficie d’aucun financement public, et est entièrement autofinancé grâce à la vente des œuvres originales du duo d’artistes. "Bien que la nature de ces installations ait toujours été temporaire, ne durant que quelques jours, elles vivent à jamais à deux endroits : dans l’imagination collective et dans les œuvres originales fascinantes de Christo", ajoute Simon Shaw.

L’exposition des dessins retraçant la réalisation de "l’Arc de Triomphe empaqueté" aura lieu quelques mois après que Sotheby’s ait proposé aux enchères la collection de Christo et Jeanne-Claude à Paris. En plus d’avoir généré plus de 9,2 millions d’euros, cette vente avait permis d’établir un nouveau record pour le regretté plasticien grâce à "The Umbrellas (Joint project for Japan and USA)", qui a été adjugé 1,7 million d’euros.