Année Van Eyck : trois pièces de monnaie en hommage au peintre

La Monnaie royale de Belgique va frapper trois pièces en l’honneur du peintre flamand Jan van Eyck. Les pièces de 2, 10 et 50 euros seront émises à l’occasion de l’année Van Eyck, qui se déroulera à Gand jusqu’à la mi-2021.

La nouvelle pièce de 2 euros sera bientôt mise en circulation - © 2020 Piecescommemoratives.be

Même si l’année Van Eyck a dû être modifiée à cause du coronavirus, Gand accueille toujours une série d’événements culturels en hommage au primitif flamand. Cette semaine, c’est la Monnaie royale qui a pris part à la célébration. Elle frappera une pièce de 2 euros qui représentera "L’homme au turban rouge", œuvre considérée comme l’autoportrait de l’artiste. Le double portrait du marchand de textile italien Giovanni Arnolfini et de sa femme Constanza figurera quant à lui sur une pièce de 10 euros en argent. Une monnaie de 50 euros en or représentera enfin un élément inférieur du panneau central de l’emblématique "Adoration de l’Agneau mystique": l’agneau qui saigne.

La pièce de 2 euros pourra être utilisée comme moyen de paiement dans tous les pays de la zone euro. Ses 150.000 exemplaires seront conditionnés dans un emballage de collection. Cinq mille exemplaires supplémentaires seront tirés en qualité "Belle-épreuve", à savoir la qualité optimale d’une pièce de monnaie, au relief mat et au fond lisse.

Les tirages maximums respectifs des monnaies en argent et en or s’élèveront à 5000 et 1000 exemplaires. Les trois pièces seront également disponibles dans un set de collection.