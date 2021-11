Anish Kapoor s'invite dans un hotêl prestigieux à Dubaï

Ces pièces illustrent les différentes recherches sur la lumière, la couleur et la matérialité qu’Anish Kapoor a menées au fil des ans. Parmi elles se trouvent des globes en acier polis et réfléchissants de sa série "Alice" , qui fait référence au roman de Lewis Carroll ; et des sculptures réalisées en albâtre.

Seul hôtel autoproclamé sept étoiles au monde, le Burj al Arab est facilement reconnaissable grâce à son design inspiré de la forme d’une voile. Une notoriété internationale qui en fait l’endroit parfait pour que Galleria Continua s’implante aux Émirats arabes unis.

"Nous voyons l’ouverture d’un siège temporaire à Dubaï non seulement comme une occasion de consolider et d’approfondir le lien avec [le pays], mais aussi comme un moyen de contribuer, avec nos énergies et surtout avec le langage universel de l’art, à la construction de dialogues et d’échanges culturels entre les peuples", ont déclaré Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi et Maurizio Rigillo, fondateurs de Galleria Continua, dans un communiqué.

L’ouverture de cet espace d’art permet au Burj al Arab de continuer de satisfaire sa clientèle de luxe, toujours en quête de nouvelles expériences. Beaucoup d’autres hôtels à travers le monde se servent de l’art pour apporter un supplément d’âme à leurs établissements, tout en s’assurant une belle renommée sur les réseaux sociaux. Cette stratégie n’a pourtant rien de neuf : en 1984, l’entrepreneur américain Ian Schrager avait commandé une série de photographies de Robert Mapplethorpe pour le premier boutique-hôtel de l’histoire, le Morgan à Manhattan.