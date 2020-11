A-t-on percé le mystère de l'oreille mutilée de Van Gogh ?

Le 23 décembre 1888, Vincent Van Gogh perdait son oreille gauche à Arles dans des circonstances plus que mystérieuses. Si certains historiens et historiennes estiment que Paul Gauguin aurait tranché l’oreille du peintre néerlandais lors d’une violente dispute, d’autres privilégient la thèse d’un acte d’automutilation dû à une santé mentale défaillante.

Une nouvelle étude vient crédibiliser cette dernière hypothèse, en affirmant que cette blessure résulterait d’un épisode psychotique alimenté par le sevrage alcoolique.

Une équipe de recherche du centre médical universitaire de Groningen aux Pays-Bas soutient que Vincent Van Gogh souffrait d’un grave trouble de la personnalité borderline. Les symptômes de cette pathologie psychiatrique auraient été aggravés par une forte addiction à l’alcool, dont le sevrage, couplé à un état de malnutrition, aurait entraîné une crise de délire. Un épisode psychotique durant lequel le peintre néerlandais se serait tranché l’oreille gauche.

Par la suite, il aurait développé deux délires probablement liés au sevrage alcoolique, suivis d’une aggravation de sa condition mentale avec des épisodes dépressifs sévères (dont au moins un avec des caractéristiques psychotiques) dont il ne s’est pas complètement remis, ce qui aurait finalement conduit à son suicide

peut-on lire dans l’étude, qui a été publiée dans the International Journal of Bipolar Disorders.

Avant d’arriver à ce diagnostic, les chercheurs se sont appuyés sur près de 900 lettres écrites par le peintre néerlandais à ses proches, dont son frère Théo. Ces documents historiques leur ont permis de remplir quatre questionnaires sur les troubles de la personnalité pour "mieux comprendre la psychopathologie de Vincent Van Gogh". Une méthode d’analyse qui peut toutefois présenter des failles.

Dans ces lettres, il décrivait ce qu’il vivait, y compris ses problèmes mentaux, bien qu’il faille aussi savoir que Van Gogh n’écrivait pas ses lettres pour ses médecins, mais pour son frère Théo et d’autres parents, pour les informer ou les rassurer

L’état mental de Van Gogh, qui a grandement influencé ses œuvres et son style, a fait l’objet de nombreuses spéculations au fil des années, à tel point que 35 experts et expertes en médecine, psychiatrie et histoire de l’art n’avaient pas réussi en 2016 à se mettre d’accord sur un diagnostic définitif. Cette rencontre avait été parrainée par le Musée Van Gogh d’Amsterdam, dans le cadre de son exposition dédiée au peintre néerlandais, "Au bord de la folie".

"Il y a eu des milliers de documents médicaux sur l’état mental de Van Gogh, mais il s’est avéré remarquablement difficile de déterminer la cause de ses problèmes. Cette dernière étude, rédigée par d’éminents spécialistes, est certainement importante et basée sur une étude sérieuse des symptômes de l’artiste. Mais il est peu probable que ce soit le dernier mot sur cette question difficile", a déclaré Martin Bailey, un expert de Van Gogh, à Artnet News.

Vincent Van Gogh est mort dans le Val-d’Oise, le 27 juillet 1890, après s’être tiré une balle dans le ventre suite à une énième crise de folie. Il avait 37 ans.