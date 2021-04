A Florence, le street-artiste JR éventre la façade Renaissance du Palais Strozzi

Une blessure en trompe-l'oeil

Haute de 28 mètres et large de 33 mètres, La Ferita, l'installation monumentale de JR, offre une sorte d' entaille visuelle sur la façade Renaissance du Palazzo Strozzi, un des plus grands lieux d'exposition de Florence. La Ferita, créée avec un collage photographique noir et blanc typique du style de l'artiste, nous fait entrevoir un intérieur réel et imaginé à la fois. Tout comme l'intérieur d'une plaie, on découvre différentes salles du Palazzo Strozzi: la colonnade de la cour, une salle d'exposition imaginaire et une bibliothèque. JR y a inséré des chefs-d’œuvre conservés à Florence tels que Le Printemps et La Naissance de Vénus de Botticelli ainsi que L’Enlèvement des Sabines du sculpteur Jean Bologne.