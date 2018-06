90 ans plus tard, des toiles monumentales d'Alfons Mucha arrivent à bon port

Au moment où il fit don de sa gigantesque "Épopée slave" à Prague, le peintre Alfons Mucha, icône de l'Art Nouveau, ne pouvait pas se douter qu'il faudrait encore 90 ans de péripéties pour que la ville honore l'engagement pris à son égard.

C'est finalement chose faite, la municipalité de Prague ayant décidé jeudi de construire un bâtiment spécial pour abriter les tableaux de l'artiste, des oeuvres aux dimensions particulièrement imposantes.

Alfons Mucha (1860-1939) a stipulé dans son testament que ce cycle de tableaux retraçant les mythes slaves devait être exposé à Prague, à condition que la ville érige un bâtiment spécial pour l'héberger.

Prague a pris possession des toiles allégoriques en 1928, mais sans exaucer jusqu'à présent le souhait du célèbre peintre, affichiste, illustrateur et graphiste, qui voyait dans l’Épopée slave sa principale œuvre et son testament artistique.

Un bâtiment conçu pour abriter les tableaux dont les plus grands mesurent 8,1 mètres sur 6,1, et les plus petits 4,8 mètres sur 4,05, verra finalement le jour, selon une décision entérinée jeudi par la municipalité.