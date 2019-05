"85% de certitude" que Léonard de Vinci a mis la main à la Cène de l'abbaye de Tongerlo

«Divin Vinci. Léonard de Vinci, l’Ange incarné» de Daniel Salvatore Schiffer - La Tête... Daniel Salvatore Schiffer, pour son livre "Divin Vinci. Léonard de Vinci, l’Ange incarné" paru aux éditions Erick Bonnier. La date du 2 mai 2019 marque le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, visionnaire de génie, l'un des plus grands artistes de tous les temps et modèle par excellence de cet âge d'or, pour les arts comme pour les lettres, que représenta, pour l'humanité toute entière et pour notre civilisation en particulier, la Renaissance. Un anniversaire, certes, en majesté ! Comment donc, face à cet homme d'exception, ne pas rendre l'hommage qui lui est dû ? Mais un hommage qui, au vu des nombreuses biographies, et autres études, qui lui sont consacrées, se veut original et inédit, tout en ne sacrifiant rien de sa réalité historique ni de sa rigueur scientifique.