74 œuvres de Roger Raveel aux enchères à l’occasion du centenaire de sa naissance

Une vente aux enchères en ligne spéciale débutera le 15 juillet, chez Vavato à Saint-Nicolas, en Flandre, avec un total de 120 œuvres d’art dont 74 œuvres de Roger Raveel (1921-2013). La plateforme d’enchères en ligne collabore pour l’occasion avec la galerie d’art Svenson Art. Le 15 juillet, jour du début de la vente aux enchères, Roger Raveel aurait eu exactement 100 ans. Pour cet anniversaire, plusieurs événements sont en outre organisés en Flandre et à Bruxelles durant le mois de juillet.

Parmi les œuvres proposées figure notamment l’unique gravure "Magisch gebaar" dont on ne connaît que deux exemplaires . Une autre œuvre graphique marquante de la vente aux enchères est la lithographie en couleurs "Man met rode waterslang". Il s’agit d’une œuvre qui contient de nombreux éléments caractéristiques de l’artiste. Dans les années 1980, Roger Raveel a réalisé plusieurs gravures sur bois . Il l’a prouvé avec quelques œuvres, comme "De redenaar", qui est également mis aux enchères.

Les œuvres de Roger Raveel ont connu une énorme popularité ces dernières années. Et compte tenu de la valeur croissante des œuvres d’art, la plupart des propriétaires les conservent bien. L’offre est donc très limitée, ce qui rend cette vente aux enchères d’art, qui compte 74 œuvres , encore plus unique.

La vente aux enchères d’art en ligne de Vavato débute le 15 juillet à 10h00 et se termine le 25 juillet à 20h00.

Le jeudi 22 juillet de 17h30 à 19h30, un public restreint pourra admirer les œuvres à Anvers. Seulement cinq personnes sont autorisées par tranche de 15 minutes. L’inscription est nécessaire via ce lien.

Pour célébrer son centième anniversaire, de nombreuses initiatives ont par ailleurs lieu cette année. "Les 10 et 11 juillet, la commune de Zulte organise un grand week-end de fête avec de nombreux partenaires, dont le musée Raveel", explique Mélanie Deboutte, conservatrice au Musée Raveel. "Ensuite, on inaugurera, entre autres, la place Roger Raveel et le chemin Zulma De Nijs."

