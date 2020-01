6 expositions design à ne pas manquer en 2020

Alors que 2020 montre le bout de son nez, nous invitons les mordus de design à se pencher sur les prochaines expositions que nous réserve l’année prochaine. Au programme, de la mode au Design Museum de Londres (Angleterre), du luxe au Mad à Paris, et enfin, les grands noms de la discipline au Vitra Design Museum à Weil am Rhein (Allemagne).

Design Museum de Londres

"Sneakers Unboxed : Studio to Street" à partir du 6 mai 2020

Véritable phénomène des dix dernières années, la sneaker s’exposera en majesté au Design Museum de Londres, à travers une exposition qui explorera les multiples facettes de ce soulier incontournable.

"Prada. Front and Back", au printemps 2020

La vénérable maison italienne Prada s’exposera l’année prochaine au Design Museum à Londres. L’exposition offrira un regard inédit sur le processus créatif, les inspirations et les collaborations emblématiques de la marque de Miuccia Prada.

Musée des Arts Décoratifs à Paris

"Loewe Foundation Craft Prize" du 21 mai au 12 juillet 2020

Lancé en 2016, le Craft Prize a été créé par Jonathan Anderson, directeur de la création de la marque de luxe espagnole Loewe. Il récompense chaque année "l’excellence dans la création en mettant en valeur les liens qui unissent artisanat et culture contemporaine". Les Parisiens auront le privilège de découvrir les œuvres des finalistes de la session de 2020.

"Luxes" du 23 avril au 16 août 2020

Présentée l’année dernière au Louvre d’Abu Dhabi, l’exposition "Luxes" s’offre un arrêt au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Une présentation qui invite à découvrir la notion de luxe, à travers une centaine de pièces, évoquant les marchands merciers ou les folies des maisons de luxe du début du XXIe siècle.

Vitra Design Museum à Weil am Rhein

"Home Stories : 100 Years, 20 Visionary Interiors" du 8 février au 23 août 2020

Nos intérieurs sont des expressions évidentes de notre façon de vivre, qui façonnent notre quotidien et affectent notre bien-être. Avec l’exposition "Home Stories : 100 Years, 20 Visionary Interiors" le Vitra Design Museum s’offre un retour en arrière pour raconter la grande évolution de l’intérieur privé. En plus de mettre en lumière les importants sociétaux, politiques, urbains et techniques qui ont façonné l’intérieur occidental lors du siècle passé, l’exposition s’organisera autour de 20 intérieurs emblématiques.

"Gae Aulenti : A Creative Universe" du 29 février au 28 juin 2020

Connue pour son travail de métamorphose des intérieurs du Musée d’Orsay, Gae Aulenti fut aussi l’une des rares femmes italiennes à émerger dans le monde du design et de l’architecture de l’après-guerre. Le Vitra Design Museum lui rend hommage à travers une exposition revenant sur sa carrière multifacette.