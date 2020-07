130 ans plus tard, un indice éclaire les experts sur la mort de Vincent Van Gogh

Un suicide ou un tir accidentel ? La mort du peintre Vincent Van Gogh reste encore, à l’heure actuelle, une information incertaine pour les spécialistes. Mais 130 ans jour pour jour après le décès de l’artiste néerlandais, la découverte de l’endroit exacte représenté sur sa dernière toile permettrait de confirmer une des deux théories.

Le 29 juillet 1890, dans la petite auberge dans laquelle il résidait à Auvers-sur-Oise, au nord de Paris, Vincent Van Gogh s’éteint après plusieurs jours d’agonie à la suite d’une balle logée près de son cœur.

Si la théorie la plus courante veut que le peintre se soit tiré lui-même une balle dans la poitrine, avec le revolver de l’aubergiste, depuis 2011, une autre hypothèse évoque la possibilité d’un tir accidentel réalisé par les frères Gaston et René Secrétan, deux adolescents qu’il connaissait. Les enfants auraient volé le revolver de l’aubergiste et auraient tiré involontairement sur l’artiste alors qu’il travaillait à proximité d’eux. Mais cette théorie ne tient plus la route selon Wouter van der Veen, directeur scientifique de l’Institut Van-Gogh, qui a découvert, il y a quelques jours, un lien entre une carte postale et le dernier table du maître.