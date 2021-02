Yvonne Jospa, au secours des enfants juifs

Lorsqu'elle est interviewée par Gay Block et Malka Drucker , le 1er août 1988, elle précise : "c'est surtout mon mari qui a agi". Pourtant, Hava Groisman, dite Yvonne Jospa, a joué un rôle primordial dans le sauvetage des Juifs en Belgique pendant la Seconde Guerre Mondiale. Infatigable militante contre "tout ce qui concerne l'injustice", dit-elle, Yvonne Jospa a mené une vie entière à lutter contre le racisme et l' antisémitisme .

Née le 4 février 1910 en Bessarabie , Hava est la troisième des quatre filles Groisman. Très tôt, elle développe un intérêt pour les affaires sociales, qu’elle dit tenir de sa famille : sa mère est investie auprès d’enfants pauvres d’une école primaire juive et sa sœur aînée, elle, vient à la rencontre du peuple pour lui apprendre à lire et à écrire.

Sauver des vies dans la tourmente

Hertz en Yvonne Have Jospa-Groisman - © Creative Commons - Merijn Van de Pol

La montée des tensions en Europe conduit Yvonne à prêter main-forte aux nombreux réfugiés politiques. Pendant la Guerre d’Espagne, elle accueille les Roumains désireux de se battre pour les escorter jusqu’à la frontière française. Dès 1936, Yvonne s’occupe personnellement de foyers mis en place pour les réfugiés juifs allemands et autrichiens à la recherche d’argent, de travail, de logement.

"Nous avons toujours été préoccupés par le sort des Juifs, mais pas spécialement en travaillant dans la communauté juive. […] C’était contre tout ce qui concernait l’injustice dans le monde".

- Yvonne Jospa (Source : Interview de Gay Block et Malka Drucker, 1/08/1988).

Le 28 mai 1940, l’armée belge rend les armes et l’occupant s’installe. Près d’un an plus tard, le futur Front de l’Indépendance (FI)* appelle à la résistance nationale, peu importe la couleur politique tant qu'elle soit antinazie.

Les rafles menées par la Sipo-SD à Bruxelles et à Anvers pendant les mois d’août et septembre 1942 pousse Hertz à convaincre le FI de créer une entité consacrée au sauvetage des Juifs. Le couple fait ainsi partie des sept membres fondateurs du Comité de Défense des Juifs (CDJ). Véritable cheville ouvrière du CDJ depuis ses premières heures jusqu’aux dernières, Yvonne se consacre à la section Enfance, un domaine qu’elle maîtrise plutôt bien.

Se définissant comme "la fille à tout faire" face caméra, Yvonne raconte dans l'interview qu'elle dut reprendre la direction de la section suite à l’arrestation de son prédécesseur. Le 21 juin 1943, son époux est également arrêté et ne reviendra en Belgique que deux ans plus tard après un séjour à Breendonck et à Buchenwald.

David Susskind, ancien président du Centre Communautaire Laïc Juif (CCLJ), raconte :

"Elle ne s’est pas contentée de diriger un comité […] Nombreux sont les témoignages de ceux qu’elle a elle-même cachés quand ils étaient des enfants traqués et voués à la "Solution finale"! Combien d’enfants juifs, aujourd’hui devenus grands-parents, vivant en Belgique, en Israël, aux Etats-Unis ou ailleurs, ne lui doivent-ils pas leur vie et par conséquent, celle de leurs enfants et petits-enfants ? A New York, le Congrès des Enfants cachés lui avait réservé l’accueil dû à une héroïne".

- David Susskind (Source : "Yvonne Jospa, Grande résistante et militante antiraciste, nous quittait il y a 20 ans", Site officiel du CCLJ, 23/01/2020)

Au total, près de 3.000 enfants juifs seront cachés dans des familles et des institutions publiques grâce aux actions du Comité.