D’un courage peu commun, il fut notamment le seul à s’être livré volontairement aux Nazis pendant la Seconde Guerre. Le but ? Combattre l’ennemi depuis l’intérieur du tristement célèbre camp d’Auschwitz.

Hitler et Staline unis par la volonté de mater toute résistance polonaise, nombreux sont les officiers polonais qui poursuivent le combat, dans le maquis d’abord, dans l’ Armia Krajowa *, une armée secrète, ensuite.

Rien au monde ne pourrait me faire oublier ce jour de septembre 1939 , lorsque l’Allemagne nazie pénètre dans Varsovie. Âgé alors de 38 ans, je n’avais pas renoncé à défendre mon pays malgré mes devoirs conjugal et paternel.

En prenant les armes lors de la Première Guerre Mondiale , et les 2 années d’après pendant le conflit russo-polonais , mon dévouement à la patrie ne faisait plus l’ombre d’un doute. J’avais bon espoir que, un jour, peut-être, la Pologne serait libre.

Vaincre la Bête de l’intérieur

Witold Pilecki, l'infiltré d'Auschwitz - © Capture d'écran Youtube

Quelques mois plus tard, une idée me vient alors à l’esprit : combattre l’ennemi de l’intérieur, en infiltrant le camp d’Auschwitz I**. Construit dès avril 1940, alors que la déportation juive n’était pas encore systématique, il accueille surtout des militaires polonais en masse.

Première réaction du commandement : mission trop périlleuse. Néanmoins, il serait essentiel de transmettre des informations aux Alliés et d’organiser un organe interne de résistance.

Mon plan approuvé par mes supérieurs, je m’appelle désormais "Tomasz Serafiński" et, le 19 septembre 1940, je fais en sorte d’être arrêté dans une rafle pour, 2 jours plus tard, arriver à Auschwitz. Là-bas, je découvre les yeux pleins d’effroi une autre dimension. Les nourrissons balancés contre le mur, les exécutions sommaires, le froid, la faim, pas un détail n’échappera à mes rapports aux Alliés par l’intermédiaire de rares évadés et quelques civils.

Mission périlleuse qui requiert le soutien de nombreux détenus : des cellules composées de 5 hommes chacune, inconnues les unes des autres. Les membres du réseau sont tenus avant tout de soutenir les prisonniers d’un point de vue moral et matériel, et de préparer les plans du camp en cas d’attaque aérienne.

Le 26 avril 1943, après 2 ans et demi de détention, je suis autorisé à m’évader afin de remédier à l’inaction alliée face à l’holocauste qui finirait par causer la mort de 6 millions de Juifs.