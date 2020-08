Winfried "Mustapha" Müller, la désertion comme arme de la liberté

"Müller croyait que cette nouvelle ère pouvait se passer de la torture, de la Gestapo, des services secrets, que le pouvoir appartiendrait aux travailleurs et aux paysans qui, selon la forme présente à Kleimachnow, ne pouvait être qu’une chimère."

À mesure que je tente de me faire une place au sein la SED , parti unique de l’Allemagne de l’Est , en me formant aux côtés de ses futurs leaders à Kleimachnow , je prends conscience des excès du système qu’on m’impose.

C’est pendant la Seconde Guerre Mondiale que je découvre la désertion comme un moyen de déstabiliser l’adversaire. Dans les rangs de la Wehrmacht, où j’avais été enrôlé de force suite à mes faits de résistance, nombreux de mes camarades s’étaient détournés du nazisme d’Hitler et avaient décidé de jeter leurs armes.

À Paris, les tensions montent avec Alger

Stalinien déçu et sans perspective d’avenir, je tente ma chance à Paris où les émeutes se succèdent en Algérie et en métropole. Les thèses anticolonialistes du FLN – Front de la libération nationale, créé le 23 octobre 1954 – résonnent soudain en moi comme une évidence.

"Depuis l’éclatement de l’illusion communiste, j’ai trouvé un but. J’ai reconnu dans l’islam une vision du monde et dans le combat une action sublime qui est indispensable. Je me sens si bien parmi ces gens".

– Winfried Müller dans "Les oubliés de l'histoire", ARTE France.

Quand la guerre éclate, j’épaule les indépendantistes comme "porteur de valises", c’est-à-dire, en transportant des messages secrets. Le danger trop évident, je décide de poursuivre la lutte depuis le Maroc.

Je m’appelle désormais Si Mustapha. Mais je ne parle toujours pas un mot d’arabe.

Pourtant, l’ALN – L’armée de la libération nationale – ne met pas longtemps avant de saisir l’utilité d’un moudjahidine allemand dans ses rangs.