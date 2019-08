Vivez l'ambiance Mister Cover à Namur

Envie de vous éclater sur des sons rock, soul, chanson française et pop des années 50 à nos jours ?

Les Beatles, U2, Police, Katy Perry, Blues Brothers, Lenny Kravitz, Rolling Stones, Blur, Rihanna, Daft Punk, Queen, White Stripes, Téléphone, Bob Marley, Pink Floyd, Ray Charles, Goldman, Coldplay, Madonna… Bref, tous les goûts et toutes les générations se retrouvent avec Mister Cover.

Spécialisé dans les reprises et l’animation populaire, le groupe parcourt les quatre coins de la Belgique et les pays limitrophes depuis plus de 15 ans.

Ils seront au rendez-vous Place Saint-Aubain à Namur le vendredi 13 septembre.