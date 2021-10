Van Gogh et ses glaïeuls bientôt aux enchères à Hongkong

Sur les traces de Vincent Van Gogh dans le Borinage - Les Ambassadeurs à Grand-Hornu (4/22) -... Filip Depuydt est un passionné de Van Gogh et amoureux de son œuvre. Filip organise des promenades guidées sur les pas de Vincent Van Gogh dans le Borinage, notamment à travers les sentiers et ruelles de Petit-Wasmes, en passant par les lieux de vie et de travail de Vincent Van Gogh, lorsqu’il travaillait en tant qu’évangéliste au sein de la communauté protestante de l’entité entre janvier et juillet 1879.