Une application dédiée à l'art et la culture en province de Liège

Le département de la culture de la province de Liège a initié, en collaboration avec l'ASBL Quatremille, un projet pilote d'application pour smartphones. Gratuite, cette application vise à toucher un public plus jeune (15-25 ans) qui n'est pas forcément informé de l'actualité artistique et culturelle qui pourrait l'intéresse

Dénommée "4000.S", l'application est structurée en trois rubriques: Events, Streets et News. Dans la partie "Events", l'utilisateur accède à l'agenda, qui se compose d'une sélection d'événements culturels et artistiques en province de Liège. "Quand on sélectionne un événement, on a accès aux différentes informations et on a la possibilité de l'intégrer directement à l'agenda de son GSM", souligne Rachel Thonart Nardellotto, membre de l'ASBL Quatremille. La géolocalisation permet en outre de faire un premier tri en fonction de l'endroit où l'on se trouve.

La partie "Streets" localiste les skateparks et lieux accueillant des oeuvres/installations de street art. "L'utilisateur a la possibilité de participer à cette exploration urbaine en proposant des points d'intérêt à ajouter sur la carte", complète Rachel Thonart Nardellotto. Enfin, la partie "News" propose des articles, des chroniques, des reportages photos... ayant trait à la créativité de manière générale.

L'application est gratuite et téléchargeable sur l'AppleStore et GooglePlay. Toute personne qui souhaite intégrer un événement à l'agenda peut en faire la demande via le site Internet de l'ASBL Quatremille.

La province a soutenu financièrement la création de cette application à hauteur de 15.000 euros. Le député provincial précise que le succès du projet auprès du public cible sera évalué avant d'envisager sa continuité.