Un site génère des scénarios de films français et c'est drôle

On préfère vous prévenir tout de suite, le site dont on va vous parler ne sert à rien, mis à part perdre quelques minutes de votre temps ( et vous faire sourire).

Le site "Fier Panda" est un site un peu particulier qui génère à chaque clic, des scénarios de films français. Ce n'est un secret pour personne, généralement, les scénarios de films français n'ont pas bonne réputation. Si quand vous regardez l'affiche du cinéma vous pensez "Encore un film avec Kev Adams qui joue les ados débiles" ou "encore un film avec Franck Dubosc qui va passer son temps en moule-b***", alors il est plus que probable que vous allez apprécier ce site!

Un petit génie d'internet a eu l'idée de se moquer de cette redondance dans les scénarios en créant un site internet qui, en clic à peine, génère un scénario de film français tout à fait crédible.

On vous donne quelques exemples:

Scénario 1: "Esteban (Kad Merad) a tout pour être heureux : une femme aimante, de beaux enfants, une grande maison. La nouvelle de la mort de son frère Arthur (Jean-Paul Rouve), perdu de vue depuis 25 ans, le plonge dans un monde de souvenirs. Il se rappelle les circonstances de leur querelle quand Arthur, alors agé de 23 ans, s'était fiancé avec Sylvie (Isabelle Nanty), l'amour de jeunesse d'Esteban. Décidé à faire table rase du passé, il se rend à l'enterrement de son frère à Fournols d'Auvergne. Sur les lieux de son enfance, il retrouve son moi oublié."

Scénario 2: "Julie (Adèle Exarchopoulos), devenue tétraplégique à la suite d’un accident de chien de traîneau, a toujours voulu danser. Brisée physiquement et moralement, elle rencontre Marc (Raphaël Personnaz), un ancien chanteur de boys band tombé dans l’alcool. Ensemble, il se lancent dans un concours de danse qui bouleversera leur vie autant que leurs certitudes."

Scénario 3: "C'est l'histoire de François (Marc Lavoine), 42 ans, cadre à Paris récemment divorcé travaillant constamment. Afin de se retrouver il décide de fréquenter un petit bistrot de sa rue où il prend le menu du jour. Surpris par son plat, il rencontre Clara 28 ans (Camélia Jordana), jeune cheffe cuisinière avec qui une histoire ne fait que commencer. Clara lutte pour faire son trou culinaire dans un monde oppressant ne lui permettant de partager sa passion. François se rendra peu à peu compte de ses privilèges d'homme blanc en voyant lutter Clara, ensemble ils décident d'ouvrir un bistro équitable-magasin en vrac, Clara proposera des plats traiteurs nord-africain car "elle n'oublie pas d'où elle vient."

Scénario 4: "Antoine (Romain Duris), pilote sur Mirage-2000 durant la guerre de Libye, a reçu l'ordre de bombarder une cible hostile. Il s'avéra que des enfants avaient été utilisés comme bouclier humain. Incapable de se remettre, il va militer pour la paix et œuvrer pour les enfants afin de racheter son erreur, c’est là qu’il rencontrera Sarah (Golshifteh Farahani) qui lui redonnera envie de se reconstruire."

Scénario 1: "Un élu local (Vincent Lindon) du Pas de Calais entre en lutte pour défendre un campement sauvage de roms qui doit être évacué par des CRS. Pour être plus efficace il s'installe sur le camp avec sa famille. Sa fille (Deborah François) se lie avec un ado rom, sa femme apprend à lire au camp et les roms lui apprennent la cuisine du pays. Il bascule dans la violence quand sa fille est mutilée par une charge policière."

Le site propose même déjà le casting qui pourrait correspondre au scénario proposé. Avouez que en lisant les quelques scénarios ci-dessus, certains vous ont rappelé des films français que vous avez déjà vus....! On est d'accord, ce site ne sert à rien, mais il nous a bien fait rire! A vous de jouer par ici!