Un ancien tube de Fleetwood Mac buzze sur Tik Tok et fait son retour dans les charts

Mick Fleetwood, 73 ans, créateur du groupe Fleetwood Mac a ouvert un compte Tik Tok pour répondre à une vidéo virale dans laquelle sa chanson "Dreams" était utilisée.

TikTok est-elle une fontaine de jouvence pour les tubes préférés de nos parents ? L’application de partage de vidéos a récemment remis au goût du jour la ballade mélancolique, "Dreams", du groupe de rock britannique Fleetwood Mac.

"Dreams" profite d’une nouvelle popularité auprès des millions de jeunes utilisateurs de TikTok grâce à une vidéo virale de Nathan Apodaca, qui est plus connu sur l’application sous le pseudonyme 420doggface208. On l’y voit se balader à skateboard tout en buvant du jus de canneberge… Et en fredonnant le tube de 1977 de Fleetwood Mac. Une vidéo on ne peut plus banale qui a toutefois retenu l’attention 23 millions d’internautes sur TikTok.

Sur Twitter, le groupe Fleetwood Mac avait déjà signifié son enthousiasme par rapport à la vidéo Tik Tok au centre de toutes les attentions. Par la suite, le batteur et cofondateur du groupe britannique, Mick Fleetwood, a décidé d’aller un pas plus loin. A 73 ans, il s’est effectivement inscrit sur l’application pour y partager sa propre version de la vidéo de Nathan Apodaca. Skateboard et jus de cranberry inclus ! "@420doggface208 a raison. Les rêves et les cranberries sont faits pour s’entendre", a ajouté Mick Fleetwood en légende de sa vidéo.

Si vous aussi vous voulez recréer cette vidéo il vous faudra : un skateboard, du jus de canneberge, un smartphone et votre plus beau sourire.