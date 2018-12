Témé Tan, Isha et Pale Grey récompensés à la cérémonie des Sabam Awards 2018

La troisième édition francophone des Sabam Awards s'est tenue dans la salle bruxelloise de La Madeleine lundi soir et a récompensé 16 artistes dans 16 catégories différentes.

Côté musique, Témé Tan a remporté la catégorie "chanson française", Isha en "musiques urbaines" et Pale Grey dans la catégorie "pop-rock". Le prix "Musique Contemporaine" est revenu à Jean-Luc Fafchamps, celui des "Musiques du Monde" ex-aequo à Afrikän Protoköl et La Chiva Gantiva et celui des "Musiques Electroniques" à Haring. L'award de la musique pour jeune public a été remporté par Claire Goldfarb et Rachel Ponsonby ex-aequo. Le prix de la musique de film a été attribué à Philmarie pour "Sonar".

En audiovisuel, Marie Josée Burki a été récompensée dans la catégorie "Arts Visuels". Le prix du court-Métrage est revenu à Sébastien Petretti pour "Make aliens dance" et celui du long-métrage à Olivier Jourdain pour "L'Eau sacrée".

Trois prix "Théâtre" ont également été décernés : le prix "Auteur" est revenu à Sam Touzani et Gennaro Pitisci pour "Les Enfants De Dom Juan", le prix "compositeur" Pierre Kissling et Vincent Cahay pour "Tristesses" et le prix "humour" à Véronique Gallo pour "The One Mother Show".

Enfin, l'award de la Bande Dessinée a été décerné à Jean-François Charles et celui de la littérature à Philippe Remy-Wilkin. L'événement, organisé en alternance par communauté linguistique, vise à récompenser des artistes membres de la Sabam et actifs dans toutes les disciplines artistiques qui composent son répertoire : musique, audiovisuel, arts visuels, arts de la scène et littérature.