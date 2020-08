Sylvin Rubinstein, les grenades sous la jupe de flamenco

En 2005, un homme âgé vêtu d’un costume traditionnel de flamenco parcourt les scènes de théâtres allemands. Un ex-danseur nostalgique déterminé à poursuivre sa carrière jusqu’à son dernier soupir ? Non, Sylvin Rubinstein était bien plus que cela : une soixantaine d’années plus tôt, il avait été de ceux qui avaient risqué leur vie pour lutter contre la barbarie nazie.

Juif d’origine russe, Sylvin Rubinstein ressortait ses castagnettes à 90 ans, à l’occasion de la sortie de "Er Tanzte" ("Danser sa vie"), réalisé par Marian Czura et Kuno Kruse. Ce documentaire retrace le destin à la fois tragique et héroïque d’un résistant aux apparences peu communes.

Il nous raconte.

(Ceci est une mise en récit posthume qui ne constitue pas les dires de Sylvin Rubinstein)