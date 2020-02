Suivez des cours d'histoire de l'art en ligne gratuitement

Le Grand Palais, en association avec la Fondation Orange, vous propose d’étudier l’Histoire de l’Art grâce à des cours en lignes gratuits.

Depuis 2014, le Grand Palais, la Fondation Orange et la Réunion des Musées Nationaux proposent différents MOOC (Massive Open Online Course), des cours en ligne gratuits, pour rendre la culture accessible au plus grand nombre. Ensemble, ils ont décidé de publier un cours d’Histoire de l’Art en ligne. En suivant ce cours, vous découvrirez l’utilisation des couleurs dans l’art

Les premiers cours seront publiés ce lundi 24 février. Ils commenceront par une introduction sur la perception des couleurs au fil des siècles. Cette introduction sera découpée en trois parties, chacune correspondant à l’une des trois couleurs primaires.

Atelier 1 : Comment la couleur bleue, après avoir longtemps été boudée au fil des siècles, s’est-elle imposée comme la couleur préférée des Francais ?

Atelier 2 : Pourquoi à contrario, la couleur jaune est-elle désignée par les Occidentaux comme la couleur qu’ils aiment le moins ?

Atelier 3 : Enfin, Pourquoi la couleur rouge est-elle si importante dans l’imaginaire universel ?

Comme base de travail, les étudiants du cours en ligne s’appuieront sur plus de 140 oeuvres d’art, des vidéos pédagogiques mais également des textes historiques.

L’Histoire de l’Art n’est pas la seule matière disponible. Trois autres cours sont déjà disponibles : l’un d’entre eux est dédié à l’impressionnisme, un autre à Picasso et le dernier est dédié à l’histoire de la photographie. Depuis leur création, les cours en ligne ont déjà séduit plus de 130.000 personnes. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a aucune limite dans le temps pour les suivre ! Vous savez quoi faire de vos longues soirées d’hiver maintenant…

Pour s’inscrire c’est par ici.