State of Mind nous conte un futur où se fragmente la frontière entre le réel et le virtuel

En se posant un moment pour observer le monde qui nous entoure, toutes les dualités qui le composent nous sautent vite aux yeux : la vie et la mort, le corps et l’esprit, le réel et le virtuel… Le 1 et le 0 du code binaire, le langage de ces ordinateurs qui prennent une place de plus en plus importante dans nos vies.

Dès la première heure de jeu, le décor est planté : nous sommes dans un futur proche où la technologie a continué son essor, et où la réalité augmentée est devenue banale. Un univers plus sombre que notre présent, où l’Est et l’Ouest se livrent à des guerres afin de prendre le contrôle de ressources naturelles, devenues de plus en plus rares. Les robots et les drones ont complètement ou partiellement remplacé les humains dans de nombreux domaines, notamment la police, l'armée, le milieu médical et administratif, le journalisme. L’Humanité semble être arrivée à un point de non-retour, et le virtuel devient de plus en plus une échappatoire.

Le directeur artistique et auteur du jeu, Martin Ganteföhr, a fait le choix audacieux d’un graphisme en "low poly", c’est-à-dire que le maillage des modèles 3D comporte un nombre limité de polygones. Un choix qui n’est pas anodin : ce style s’accorde en fait avec la vie "fragmentée" de Richard Nolan, dont le joueur devra en rassembler les morceaux, et s’associe avec la force narrative du jeu. "Au centre de ce récit se trouve le motif de la séparation et de la réunion. Que se passe-t-il si l'avenir crée des fractures entre le corps et l'esprit ? Entre réalité et construction ? Entre ego biologique et virtuel ?" explique Martin Ganteföhr sur le site de Daedelic. Le pari était risqué, ce monde en polygones offrant à priori un pouvoir immersif plus limité. Mais le studio n’est pas à son coup d’essai en low poly, et il prouve avec State of Mind toute sa maîtrise de ce style graphique. Les décors sont grandioses, magnifiquement stylisés, et donnent envie de sortir du fil conducteur du jeu pour partir en exploration. Et c’est peut-être ici le seul regret que l’on aurait : le jeu misant sur une narration linéaire, on ne peut emmener Richard Nolan très loin dans la ville de Berlin. Heureusement, les moments de contemplations sont nombreux : regarder au travers de la fenêtre, se poser sur un banc dans un parc, s’asseoir sur le divan et écouter de la musique, et même, la possibilité de créer une œuvre d’art.

La découverte de cet univers se fait via l’exploration des lieux avec les différents personnages jouables. Une exploration qui n’est pas toujours obligatoire, mais qui aide grandement à la compréhension du scénario, et surtout, qui permet de pousser bien plus loin la réflexion. Même les dialogues entre personnages non-jouables ne sont pas anodins et servent à mieux comprendre l’intrigue.

Entre la dystopie et l'utopie

Le rythme du jeu est, pour sa première partie, très calme, à tel point que l’histoire peine à démarrer. Mais au bout de deux, trois heures, l’intrigue commence à dévoiler sa complexité, le jeu gagne en puissance narrative et arrive à mélanger une dystopie sociétale et environnementale avec une utopie technologique de manière magistrale. Si quelques scènes de résolution d’énigmes viennent rappeler le caractère ludique de l’œuvre, dans sa deuxième partie, State of Mind prend souvent la forme d’une narration interactive, avec ses prises de vues et mises en scène cinématographiques maîtrisées. Nous offrant par-là la possibilité d’encore plus admirer le style graphique et la représentation de ce Berlin futuriste.

State of Mind est donc pour ceux qui aiment à se questionner sur notre avenir, sur ses défis technologiques, et sur ses dérives. La question du transhumanisme est abordée de manière assez large, les créateurs ayant eu la bonne idée de lancer des pistes de réflexion, sans avoir la prétention de donner des réponses éthiques bien définies. Et l’auteur du jeu de préciser: "Ce n’est pas un jeu à propos des technologies futures, mais plutôt sur les humains de demain", sur leurs doutes, leurs attentes, leurs espoirs, leurs amours, leurs combats.