Sly Johnson est de retour avec un album intimiste et touchant - © Tous droits réservés

Sly Johnson - New Day - 03/07/2019 SLY JOHNSON EN TOURNEE 01/06 : Jazz dans le Bocage – Roclès (07) // WEARE4 Quartet 07/06 : Marly Jazz Festival, Le Nec – Marly (59) // WEARE4 Quartet 14/06 : Cour du Musée de Bastia – Chalette sur Loing (45) // Solo 15/06 : Théâtre de verdure – Chalette sur Loing (45) 28/06 : Fest du Social et du Culturel – Flourens (31) 03/07 : Festival Stand’été – Moutier (CH) // WEARE4 Quartet 05/07 : Festival des Jazz – Saint Raphaël (83) 13/07 : La nuit multicolore – Colmar (68) 20/07 : Pleins feux Festival – Bonneville (74) 05-06/08 : Jazz au Phare – Ile de Ré (17) // Solo 7/08 : Jazz au Phare – Saint-Clément-des-Baleines (17) 15/08 : Biguine Jazz Festival – Martinique (972) 23-24-25/08 : Les Soirées Estivales (06) // WEARE4 Quartet 20/09 : Jazz à Colmar (68) // WEARE4 21/09 – Nîmes Métropole Jazz Festival – La Calmette (30) 22/09 – Nîmes Métropole Jazz Festival – Caveirac (30) // Création Jeune Public 08/11 : Auditorium Michel Petrucciani – Montélimar (26) // WEARE4 Quartet 09/11 : Festival de Jazz de Sanary-sur-Mer (83) // WEARE4 Quartet 12/11 : Le Sémaphore – Cébazat (63) 14/11 : Festival Eclats d’Email – Limoges (87) 16/11 : Espace Culturel Robert-Doisneau – Meudon (92) 20/11 : Th. Simone Signoret – Conflans St Honorine (78) 29/11 : La Passerelle – Fleury les Aubrais (45) 30/11 : Centre Culturel L’Atalante – Mitry Mory (77) 06/12 : Espace Jacques Prévert – Aulnay-sous-Bois (93) 07/12 : Théâtre Rutebeuf – Clichy la Garenne (92) 13/12 : Théâtre Luxembourg – Meaux (77) Réalisé par Christophe Massouf Lehau Co-Réalisateur & chef opérateur : Sébastien Desmedt Script : Cloé Berton Focus man : Mike Giacovazzo Stylisme : Sheila Gomis Hair & Make-up : Monica Bibalou Post-prod/VFX & montage : Christophe Massouf Lehau Producteur exécutif : Alexandre Lacombe Label : FONIOGRAMME Distributeur : Kuroneko Label manager : Alexandre Lacombe Management : Just Looking Productions Guests : Medi Sadoun & Axelle Lafont NEW DAY Ecrit par Sly Johnson Composé par Ben Molinaro Réalisé par Ben Molinaro & Jordan Kouby à Question De Son Masterisé par Mika Rangeard à QDS Mastering NOUVEL ALBUM ” SILVERE ” (SORTIE LE 17 MAI) Précommandez-le dès maintenant (lien ci-dessous) : https://kuronekomedia.lnk.to/Silvere ------------- PAROLES ------------- Les yeux rivés vers les étoiles Cachée, une lueur d’espoir Le ciel en émoi, terre de braises Les missiles dansent la valse sans malaise Communication en morse Signaux perdus, on débat en s’tapant le torse Sous nos pieds l’amour se dérobe Arrache-coeur, nouveau type de job (Haha!) « HELP ME GOD ! » Sale temps pour le colosse de Rhodes Les îles sous l’eau, la glace s’érodent La belle bleue est dans les cordes « Oh soldat ! » Au sein du combat, garde ton éclat Everything is gonna be alright Never ever give up the fight It’s a new day Let the music play, it’s ok Get down if you want it - get - get - get down It’s a new way Everything will be ok Get down if you want it - get - get - get down Go Buddah ! Go Buddah ! Go Buddah ! Aucune idée de ce qu’y se passe dans nos têtes La peur, la bêtise font la fête Dès la naissance, collée sur le front une étiquette Médias adeptes dans l’art de la savonnette Nos poches se vident, on veut du cash Les pavés de la ville se détachent On fume les poumons de la planète à coups de hache, tué tous les apaches, dans l’espace on fait tâche « Oh! » Faut que ça passe cool Y aura pas de paradis si on efface tout Soyons têtus ! Exclus, déçus ! Rien n’est perdu, soyons plus fort que nos excuses « Oh soldat ! » Au sein du combat, garde ton éclat Everything is gonna be alright Never ever give up the fight It’s a new day Let the music play, it’s ok Get down if you want it - get - get - get down It’s a new way Everything will be ok Get down if you want it - get - get - get down Folle période L’injustice à la mode Des nations en exode Juger selon le dress-code On s’est mis dans un drôle d’état Deci-delà, faut qu’on se débarrasse De nos effets, se libérer du marasme Donnons (leurs) le la It’s a new day Let the music play, it’s ok Get down if you want it - get - get - get down It’s a new way Everything will be ok Get down if you want it - get - get - get down - get - get - get down