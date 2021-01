Saviez-vous que le pape Pie II avait écrit un roman érotique ?

Sur le chemin de la papauté

Né en 1405 à Corsignano, Enea Silvio Piccolomini, de son vrai nom, se tourne d’abord vers une formation de droit pour exaucer les vœux de son père. A Sienne et à Florence, notre futur pape décide finalement de se consacrer à sa véritable passion que sont l’art et la littérature.

Secrétaire pendant le concile de Bâle, le jeune homme part ensuite effectuer quelques missions diplomatiques à l’étranger pour le compte de l’empereur Frédéric III, qui ne manque pas de le récompenser pour ses œuvres poétiques et romanesques.

C’est en 1446, alors âgé d’une quarantaine d’années, qu’il rejoint la papauté comme évêque de Trieste puis comme cardinal et conseiller de Calixte III en 1456. Deux ans plus tard, Enea Silvio Piccolomini prend le nom de Pie II et devient le 210e pape de l’Eglise catholique.