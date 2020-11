Rosalie Cadron-Jetté, au secours des mères célibataires

Née de l’union entre un père cultivateur et une mère sage-femme , j’arrive au monde dans une famille modestement aisée . Sage et généreuse, je suis décrite dans les textes comme étant une "enfant accomplie" qui fait "la joie de ses parents".

La mère des plus faibles

À Montréal, où j’avais déménagé avec mon époux avant que le choléra ne l’emporte, la crise économique des années 1830’s avait fait exploser la pauvreté. Impossible pour moi d’ignorer tous ces indigents, courant les rues à la recherche d’une miche de pain.

"Extrêmement charitable, il n’y avait pas de borne à sa charité. Je l’ai vu prendre du butin de sa maison vêtissant les pauvres passants, … une galette au beurre de dedans son four et la donner à un passant, … ses volailles et ses œufs et les porter aux pauvres malades et cela en grande quantité, faisant la charité à tous ceux qui se présentaient."

- Sophie, la sœur de Rosalie.

En 1840, un ami rencontré lors de pèlerinages au mont Saint-Hilaire est nommé évêque de Montréal. D’une spiritualité indéfectible, Ignace Bourget incarne une nouvelle âme dirigeante désireuse d’agir "sur tous les fronts", ce compris les œuvres sociales.

Dans l’idée de répondre aux nouveaux besoins de la société, il me dissuade d’outrepasser ma bienfaisance individuelle pour me consacrer pleinement au problème des familles divisées. Bien que la charité publique se souciait déjà du sort des orphelins, les filles-mères, elles, ne pouvaient espérer la moindre réponse à leur détresse.