Le 16 février 1899 , le peuple français apprend le décès de son président, Félix Faure. "Comment ?", vient alors à la bouche de la presse et des plus curieux. Suicide ? Empoisonnement ? Pour dissiper les rumeurs, le docteur Lannelongue choisit la congestion .

Une France divisée

Retour sur la fin voluptueuse du président français Félix Faure - © Wikimedia Commons

Connue de tous en France, cette anecdote de l’Histoire sème tout de même le doute. Comme l’explique la journaliste française Clémentine Portier-Kaltenbach, "l’histoire telle qu’on l’aurait voulue est toujours plus sexy". S’il est probable que Félix Faure se soit retrouvé "nu et en pleine jouissance" ce même jour, d’autres élément expliquent la cause du son décès.

En France, la dernière décennie du XIXe siècle est celle de l’Affaire Dreyfus. Durablement, ce scandale majeur de la IIIe République a divisé l’opinion française. Les dreyfusards clament haut et fort l’innocence d’Alfred Dreyfus, un officier alsacien juif accusé de haute trahison par le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris. Le 13 janvier 1898, Zola sort son célèbre texte "J’accuse !" dans les pages de l’Aurore pour sonder l’opinion publique. Un an avant le décès du président, il adresse à celui-ci une lettre ouverte dans laquelle il dénonce l’Etat-major pour avoir condamné un innocent (Dreyfus) et acquitté un coupable (Esterhazy).

Sous pression, Faure est victime de tachycardies violentes et de plus en plus fréquentes. Pas particulièrement antidreyfusard, il refuse néanmoins la révision du procès susceptible de déstabiliser l’Etat. Un an après "J’accuse !", les dreyfusards se multiplient et le président sent le régime parlementaire menacé. Ce 16 février 1899, le prince Albert Ier de Monaco avait précédé Marguerite plus tôt dans la journée pour convaincre Faure de l’innocence de Dreyfus.

C’est anormalement contrarié, stressé voire, dit-on, "au bord de l’apoplexie" que le président quitte l'entrevue pour aller se changer les idées auprès de Marguerite. Plusieurs sources mentionnent qu’il avait ingéré une deuxième – et fatale - dragée Yse, le viagra de l’époque à base de phosphure de zinc.

On connaît la suite.