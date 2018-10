Remise du Prix aKCess 2018. Le lauréat : Les Audacieux, projet porté par le BPS22, musée d'art de la province du Hainaut

Le prix aKCess 2018 a été décerné ce mercredi 24 octobre aux Audacieux. Imaginée et portée par le BPS22, "Les Audacieux" est une action de médiation de longue durée qui tente de donner aux jeunes l'audace d'entrer dans un musée en dehors du cadre scolaire et de devenir, à leur tour, des passeurs de culture pour leur entourage familial, leurs amis et leurs pairs.

AKCess, collectif d’entreprises mécènes

AKCess est l’une des antennes de Prométhéa. La RTBF en fait partie depuis sa création il y a cinq ans, comme dix autres entreprises. Chaque année, après lecture d’une soixantaine de dossiers, le collectif sélectionne trois projets porteurs autour de la thématique de l’accès à la culture pour tous. Ces projets sont débattus au sein du groupe et les auteurs entendus lors d’un entretien. Après avoir écouté chacun d’eux, le collectif délibère pour élire le projet le plus convaincant. Le grand gagnant repart avec une enveloppe de 10.000 euros. L’objectif du prix est de créer un effet levier afin que l’initiative innovante et pérenne récompensée puisse être reproduite ailleurs.

Le lauréat récompensé cette année :

Le lauréat du Prix aKCess 2018 est le projet "Les Audacieux" porté par le BPS22 à Charleroi, dirigé par Pierre-Olivier Rollin.

Que proposent Les Audacieux ? De créer un maillage intergénérationnel en agissant directement sur plusieurs types de publics : les enfants et adolescents scolarisés à Charleroi, l’entourage familial de ces jeunes et les visiteurs de tous âges en visite au Musée.

Comment ? En donnant aux jeunes l’audace d’entrer dans un musée en dehors du cadre scolaire et de devenir, à leur tour, des passeurs de culture. Les actions se succèdent pendant toute une année scolaire.

Trois étapes à suivre

Quatre classes de niveaux scolaires différents effectuent des visites des expositions, participent aux ateliers et rencontrent les artistes et des membres du BPS22 afin de démystifier l’institution muséale. Le vendredi qui précède le week-end " Le BPS22 aux enfants ", Les Audacieux se chargent d’orienter les groupes scolaires en visite et de présenter les œuvres en lieu et place des professionnels du Musée. Ils remplacent les gardiens et les animateurs du BPS22 en supervisant les ateliers artistiques organisés tout au long de cette journée spéciale. L’expérience s’élargit encore au bénéfice du grand public. Lors du samedi du week-end gratuit " Le BPS22 aux enfants ", Les Audacieux s’emparent du Musée. Ils prennent en charge la billetterie et guident également tous les visiteurs.

La philosophie du BPS22

Le projet des Audacieux correspond parfaitement à l’esprit du Musée qui accorde une attention particulière à ses jeunes visiteurs. En tant que véritable musée de service public, le BPS22 axe ses acquisitions et sa programmation sur les artistes contemporains qui portent un regard acéré sur les phénomènes sociaux et politiques de notre époque.

Un engagement qui s’appuie sur la conviction que la culture est un garant de la démocratie, car elle permet aux citoyens d’appréhender de manière plus autonome et responsable le monde dans lequel ils vivent. Et toutes les actions du BPS22 vont dans ce sens.

AKCess fête ses 5 ans

En cinq ans, le Collectif d’Entreprises Mécènes aKCess a récompensé 12 projets facilitant l’accès à la Culture pour tous.

Les actions soutenues en 5 ans par le collectif aKCess :

En 2014 : Museum Night Fever ; Programme Sésame ; Publiek Aan Zet

En 2015 : Jouw Sleutel; La Semaine du Son; Remua s’associe à Connect

En 2016 : Acoustic Power ; Les Jeunes vivent la musique classique ; La Boverie, un nouveau musée accessible à tous ; Outings, Musée hors cadre

En 2017 : La Vitrine ; Un(e) Autre

Les entreprises mécènes : Banque Triodos, Eeckmann Art & Insurance, Engie, Ethias, Fondation Belfius, Groupe P&V, La Coopérative Cera, RTBF, Smart, Thalys, Wilmerhale Avocat