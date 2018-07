Redevenez le super-héros de votre enfance avec "Les Aventures extraordinaires de Captain Spirit"

Chose n'est pas coutume, Square Enix a annoncé lors de l'E3 2018 un jeu vidéo gratuit : "Les aventures extraordinaires de Captain Spirit". Et ce n'est pas tant sa gratuité qui a suscité l'engouement, mais plutôt l'univers dans lequel le jeu se déroule : celui de Life is Strange. Pour pouvoir parler des Aventures extraordinaires de Captain Spirit, il faut donc d'abord revenir quelques années en arrière, lors de la sortie de ce jeu qui deviendra la référence d'un genre — le jeu épisodique narratif.

Un spin-off de Life is Strange

Janvier 2015, de manière assez discrète, le studio français de développement Dontnod sort Life is Strange. On y incarne Maxine Caulfield, nouvelle étudiante en photographie à l'académie Blackwell, dans la ville fictive d'Arcadia Bay, en Oregon. Dès les premières minutes, les mécaniques du jeu sont révélées : une aventure graphique, contemplative, de type "point-and-click" (l'interaction avec les objets et les personnages se fait en cliquant dessus). Ici pas de challenge où nos réflexes et nos nerfs sont mis à vif. Tout est dans la manière dont on va développer nos relations avec les autres personnages, en faisant des choix qui influenceront (parfois fortement) l'histoire. Le jeu deviendra un très gros succès, et atteindra les 3 millions de vente en deux ans. Par comparaison, la plus grosse vente de l'année 2015, FIFA 16, a atteint 1,3 millions d'exemplaires en version physique.

Sans plus spoiler sur ce jeu, qui méritera plus ample développement lors de la sortie du deuxième opus en septembre prochain, il faut retenir que Life is Strange (LiS) a su rendre sa fanbase accro à son univers, et tout jeu vidéo se déroulant de près ou de loins dans son monde suscite immédiatement un fort engouement.

Autre élément qui rend Captain Spirit très attractif auprès des adorateurs de LiS, Dontnod a annoncé que certains éléments du jeu peuvent révéler un peu plus de Life is Strange 2, opus tant attendu. Et c'est là que le studio réussit un bon petit coup marketing : quelques jours après la sortie de Captain Spirit, le 26 juin 2018, les Français prennent tout le monde de court et annonce la date de sorte de LiS 2 avec un trailer minimaliste, qui ne révèle quasi rien sur ce deuxième opus. Si les fans veulent en savoir plus, ils doivent se plonger dans Captain Spirit et en fouiller les moindres recoins pour espérer grappiller quelques indices sur LiS2.