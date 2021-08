Scénariste populaire aux innombrables albums, Raoul Cauvin est décédé

Des Tuniques Bleues aux Femmes en Blanc en passant par Spirou, c’est tout le monde la BD qui perd un de ses géants. Alors qu’il avait annoncé son décès prochain des suites d’un cancer en mai dernier, Raoul Cauvin est décédé ce 19 août.

Avec lui, c’est une certaine conception de la bande dessinée qui disparaît. Loin des auteurs à thèse et d’ailleurs plus ou moins boudé par la critique, Raoul Cauvin était le père de séries résolument populaires et humanistes.

Dénonçant avec Les Tuniques Bleues l’absurdité de la guerre, riant de la mort avec Pierre Tombal, ou s’amusant des déboires fictifs de son compère Lambil dans Pauvre Lampil, il sut plaire à tous les publics durant une carrière de près de 60 ans qu’il commença chez Dupuis comme dessinateur de grille de mots croisés.

On serait bien en peine de citer sans en oublier l’ensemble des séries auxquelles il collabora par la suite tant elles sont nombreuses. C’est un pilier de la maison de Marcinelle qui nous a quittés hier, doublé d’un homme profondément gentil et discret.

Denis MARC