Prix de la Critique 2018/19 sur AUVIO/RTBF. KFDA. Schuiten, Alda Greoli, F(s), " Deux euros cinquante ". Et tous les liens.

C’est la première année que les Prix de la Critique ont un accès à Auvio RTBF grâce à Carine Bratslavsky et son émission, " Jour de Relâche ".

Depuis hier, y figure déjà un résumé de 24 minutes, dans l’ordre chronologique, des 16 lauréats.

Aujourd’hui nous avons privilégié le " sens " des interventions et sélectionné plusieurs résumés de 2/3 minutes. Avec une exception pour le KFDA, Prix Abraté avec 2 lauréats (Frie Leysen et Christophe Slagmuylder, présentés par Romeo Castellucci et Milo Rau).