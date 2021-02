Pourquoi Caligula voulait-il décerner le titre de consul à son cheval ?

Historiens et philosophes de l’Antiquité l’ont présenté comme un tyran vicieux, cruel, mégalomane et incestueux . Pire, Suétone raconte que la folie aurait mené "l'empereur fou" à vouloir décerner le titre de consul à son propre cheval .

Suétone et Dion Cassius - deux auteurs de l'histoire de Caligula - dressent pourtant un sombre portrait de cet empereur peu à peu acheminé vers le despotisme . Cette démesure, les deux savants l’expliquent par un dérèglement de l’esprit qui aurait conduit Caligula au plus profond de ses folies.

Empereur à 25 ans , Caius Augustus Germanicus de son vrai nom, débute son règne au plus près du peuple en lui accordant quelques bonnes grâces : amnistie, réduction d’impôts et distribution de blé.

Une adoration poussée à l’extrême ?

Pour argumenter la folie de l’empereur, Suétone raconte que celui-ci aurait eu l’intention de nommer son cheval – Incitatus – au rang de consul. Pour l’empereur, l’apothéose pouvait être animale et devait être anticipée en élevant son champion de course au rang de quasi-divin :

"Pour le repos du cheval Incitatus, la veille des jeux du Cirque, il [Caligula] faisait habituellement imposer le silence au quartier voisin par ses soldats. En outre d’une écurie de marbre et d’une mangeoire d’ivoire, en outre aussi de couvertures de pourpre et d’un harnachement orné de pierres précieuses, Caligula lui fit cadeau d’une maison, d’un personnel d’esclaves et de tout le nécessaire pour que les personnes invitées en son nom fussent reçues avec plus de magnificence. On rapporta aussi qu’il l’avait destiné au consulat"

- Suétone, Caligula, p. 55.

Pourtant, plusieurs chercheurs rappellent que Caligula n’est pas le seul à avoir participé à cette déification des chevaux. Jules César lui-même avait fait ériger une statue équestre devant le temple de Vénus Genetrix. En référence au Bucéphale d’Alexandre le Grand par Lysippe, le cheval de César était représenté avec les sabots des pattes avant déformés comme des pieds humains.