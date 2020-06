Podcast, documentaire, lieu : quelques ressources pour s'instruire sur le passé colonial belge

Pas évident de savoir vers quelles ressources se tourner pour en apprendre davantage sur l’histoire du Congo, intimement liée à celle colonialiste de la Belgique. Depuis de nombreuses années, plusieurs militant.e.s, historien.ne.s et autres expert.e.s n’ont eu de cesse d’interpeller les différent.e.s ministres de l’enseignement quant au fait que c’était à l’école de jouer son rôle et d’inculquer aux élèves le passé belge. Récemment interpellée dans une lettre ouverte par Cécile Djunga , Caroline Désir (PS), ministre de l’Éducation en FWB a réaffirmé son projet de rendre les cours sur l’histoire du Congo et la colonisation obligatoires . Et ce, dans tous les réseaux et toutes les filières. Pour le moment, seuls les élèves en enseignement techniques et professionnels bénéficient de cet apprentissage. Dans les nouveaux référentiels du tronc commun, cette partie de l’histoire sera systématiquement abordée au cours du cursus des élèves.

« Sans blanc de rien », le podcast

Il n’y a pas que le titre qui est ultra-bien trouvé. Le podcast l’est tout autant. En quatre épisodes (5 en réalité car le 3e est divisé en deux), trois jeunes femmes déconstruisent les privilèges des personnes blanches et leur donnent les clés pour devenir de bon.ne.s allié.e.s anti-racistes. Sans blanc de rien est à l’origine un mémoire médiatique d’étudiantes de l’IHECS parties d’une question simple : en quoi les personnes blanches ont un rôle dans la lutte antiraciste. Par quelles étapes passer pour comprendre ce qu’est le racisme ? Comment comprendre et prendre conscience de ses privilèges ? Quelle histoire du racisme en Belgique ?

Il est parfois difficile pour les personnes blanches de se positionner dans la lutte anti-raciste.

Le Congo colonial, une histoire en question d’Amandine Lauro, le livre Couverture du livre "Le Congo colonial, une histoire en questions" d'Amandine Lauro - © Tous droits réservés Présente dans notre émission spéciale sur les 60 ans d’indépendance du Congo, l’auteure Amandine Lauro nous dévoilait ces deux ouvrages (l’un en français, l’autre en néerlandais), co-dirigés avec Idesbald Goddeeris (KUL) et Guy Vanthemsche (VUB). Plusieurs spécialistes ont participé à la rédaction ce qui donne un livre complet et moderne sur le sujet. Amandine Lauro fait la lumière sur les faits méconnus liés à la colonisation. Elle l’explique dans la préface : "Ce livre souhaite présenter les résultats de la recherche actuelle et les connaissances scientifiques d’aujourd’hui à un large public et développer ainsi une nouvelle vision globale de la thématique." Les différents historien.ne.s offrent un aperçu unique sur le passé colonial belge. Aussi, il y a tout juste dix ans, l’historien de la culture, David Van Reybrouck, publiait son ouvrage Congo, une histoire. De la préhistoire aux premiers chasseurs d’esclaves en passant évidemment par la colonisation belge, il retrace une importante partie l’histoire du Congo. Avec ses allures de roman, ce livre se lit avec une facilité primordiale à la bonne compréhension.

Café Congo, le lieu Situé à Anderlecht, près du centre de la capitale, ce tiers-lieu artistique et militant est dédié aux luttes décoloniales. Comme expliqué sur leurs réseaux sociaux, "Café Congo, témoin de la vitalité artistique congolaise, vous invite à poser une réflexion sur les relations belgo-congolaises actuelles". Plusieurs évènements y sont proposés par des artistes qui se réapproprient, entre autres, le passé colonial. Expositions, évènements, galerie d’art, conférences. Aussi, le site internet de ce tiers-lieu ainsi que la page Facebook sont une mine inépuisable de ressources en tous genres. Sur le passé, le présent et le futur. Par exemple, la journaliste indépendante, Gia Abrassart, à l’origine de Café Congo, y poste de nombreux articles et sources d’information sur la décolonisation des lieux publics belges et la nécessité de reconnaître et de s’excuser auprès du peuple congolais. À visiter également, la librairie bruxelloise Pépite Blues qui se consacre aux littératures afros du monde entier et qui vise à devenir un lieu culturel de partage entre auteur.e.s et citoyen.ne.s.

Les enfants de la colonisation, le documentaire En six épisodes aussi poignants que de notoriété publique, la chaîne télévisée flamande Canvas (VRT) donne la parole à une vingtaine de témoins en Belgique et en RDC de l’époque coloniale. Comment cet héritage a influencé leur propre vie ? Cette série de documentaires retrace l’histoire de ces enfants depuis les débuts de la colonisation en passant par l’indépendance du Congo aux séquelles qu’il en reste aujourd’hui. Mention spéciale pour le cinquième épisode sur l’héritage colonial qui raconte comment les séquelles de cette époque sont encore bien présentes aujourd’hui pour de nombreu.ses.x Congolais.es. >> À lire également : "Les enfants de la colonisation": un autre regard sur notre héritage colonial Dans un autre registre mais sur le même sujet, le réalisateur belge Arthur Gillet raconte l’histoire d’amour de ses grands-parents dans son documentaire Un amour rêvé. Celle d’une jeune femme congolaise mariée à un colon belge. Quand sa grand-mère vint à décéder, le réalisateur découvre des archives familiales qui chamboulent tous ses souvenirs de garçonnet.