Patrick Colpé nous livre sa dernière saison namuroise, avant de nouvelles aventures dakaroises

Patrick Colpé au micro de Christine Pinchart - 08/06/2021 Hier, Patrick Colpé , directeur du Théâtre de Namur, a présenté sa nouvelle et dernière saison au Théâtre. Il y a des spectacles qui étaient annoncés l'année dernière et qui s'inscrivent dans cette programmation, dont le nouveau James Thiérrée très attendu : ROOM. Et puis des nouveautés , et des fidélités. Jacqueline Bir en fait partie, elle reprend le rôle de Maggie Smith, dans "La dame à la caminonnette". Anne-Cécile Vandalem et Fabrice Murgia, également et ils seront à Avignon. Une programmation faite d'une série de questions, éclectique,