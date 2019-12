Patrice Désilets nous parle du gameplay original et intelligemment déstabilisant de "Ancestors: The Humankind Odyssey"

C’était une volonté assez précise dès le départ, cette idée de comment faire en sorte que l’Homo sapiens qui joue, qui sait tout, comment faire en sorte qu’il se retrouve dans les souliers d’un ancêtre lointain. Et si c’était pour l’aider, je trouvais que l’on répondait un peu à la place du joueur, à cette question fondamentale qui est ‘Hey toi Homo sapiens, es-tu capable de survivre, d’évoluer comme tes ancêtres l’ont fait ? ’ Et si on prenait les principes plus communs des jeux vidéos actuels, qui sont de beaucoup aider le joueur, et bien on répondait à la question à sa place. Et je trouvais ça plus intéressant personnellement de laisser le joueur en Afrique, de le laisser revivre sa propre histoire de l’évolution. Dans la version console, on est allé plus loin dans la clarté des principes et les mécaniques [par rapport à la version PC sortie fin août], sans aller trop loin, pour garder ces moments d’euréka, d’épiphanie, quand le joueur comprend comment ça fonctionne. Mais à la base, il faut utiliser ses instincts de primate, plutôt que ses instincts de joueur. » — Patrice Désilets, directeur créatif du jeu