Participez virtuellement à la soirée SLAM du Théâtre de la Vie ce lundi soir!

La Belgique se déconfine petit à petit mais la plupart des lieux culturels sont encore fermés. Les théâtres sont de plus en plus nombreux à s'organiser et à présenter des événements virtuels en direct.

Nous vous avons déjà présenté le projet du Théâtre l'Improviste qui propose plusieurs fois par semaine des spectacles que vous pouvez suivre en direct depuis chez vous. Le Théâtre bruxellois de La Vie présente aussi un événement à suivre en LIVE depuis chez soi ce lundi soir. Ce théâtre a décidé de ne pas se laisser abattre par le confinement.

Le Théâtre de la Vie a pour habitude de proposer, tous les quatrièmes lundis du mois, une soirée SLAM en scène ouverte. Ce lundi 25 mai, la soirée aura bien lieu mais en direct sur Facebook et Youtube. "Rouvre pas, rouvre? On n’entend pas ! Ah si c'est parfait, enfin presque, un mot sur trois à peu près. La connexion couvre encore ce soir nos territoires poétiques. Alors vive le streaming qui va streamer ailleurs dès que possible!"

Le Théâtre de la Vie est un lieu culturel qui accueille des spectacles et soirées qui mettent en avant la richesse et la diversité artistique: écritures contemporaines, répertoire classique, écritures de plateau, créations collectives, seuls en scène, ou encore théâtre/performance, chaque nouvelle saison se compose de manière à faire dialoguer les langages scéniques... Il s'agit d'un lieu culturel qui traite de problématiques culturelles de manière poétique. Ses spectacles s'adressent à un large public, plus particulièrement celui des jeunes adultes. Un théâtre que nous vous conseillons de découvrir dès qu'il pourra à nouveau ouvrir ses portes. En attendant ce jour-là, vous pouvez le découvrir virtuellement.



Pour suivre la soirée Slam / Kayakokésako en direct, rendez-vous à 20H ce lundi 25 mai sur la chaîne Youtube ou sur la page Facebook du Théâtre de la Vie.



Si vous êtes artiste et que vous souhaitez participer à cette scène ouverte, vous pouvez encore vous inscrire jusque lundi midi. Les inscriptions se font par e-mail à cette adresse: reservations@theatredelavie.be Vous recevrez une confirmation ainsi que des instructions sur la manière de procéder pour participer au LIVE.