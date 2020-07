Née d’une relation hors-mariage entre un fils de châtelain et sa servante, j’ai passé mes plus jeunes années au château de Voncourt, en Haute-Marne. À cette époque, les textes de Voltaire et Rousseaux façonnaient déjà mes futures aspirations révolutionnaires.

La Commune de Paris

Parole à Louise Michel, une icône révolutionnaire française

La signature de l'armistice avec les Prussiens et l’élection d’une majorité de conservateurs à l’Assemblée nationale, c'était le coup de grâce ! Sans aucun doute, les républicains et conservateurs n’avaient pas les mêmes ambitions pour l’avenir de Paris. Résultat ? Eux voulaient la paix et nous voulions la guerre.

Propagandiste, animatrice d’un club politique, ambulancière, pas question non plus de refuser les armes pour défendre les camarades communards face à la répression des Versaillais.

Finalement arrêtée le 24 mai 1871, lors de la Semaine Sanglante, on me condamna à la déportation en 1873 au même titre que 4000 autres camarades communard.e.s. Ces mots resteront dans les mémoires :

" Je ne veux pas me défendre, je ne veux pas être défendue ; j'appartiens toute entière à la révolution sociale, et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes. […] Vous êtes des hommes qui allez me juger : vous êtes devant moi à visage découvert ; vous êtes des hommes, et moi je ne suis qu'une femme, et pourtant je vous regarde en face. […] Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part, moi ! Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance, et je dénoncerai à la vengeance de mes frères les assassins de la commission des grâces ... […]

J'ai fini ... Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi ! ".

-Louise Michel, Interrogatoire retranscrit dans La Gazette des tribunaux, 16 décembre 1871.