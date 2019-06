OnVeutDuVrai, le mouvement qui célèbre la diversité des corps sur Instagram

Suite à cette publication sur son compte Instagram, la jeune femme s'est vu annuler un voyage auquel de nombreuses influenceuses étaient invitées, dont elle. La raison d'annulation de la part du client fait référence aux dernières photos publiées par Louise, qui ne correspondraient plus aux critères du client. Louise de MyBetterSelf comprend très vite que c'est le corps et les formes de son amie sur la photo ainsi que le message revendiqué qui posent problème. "Si cette même photo avait été réalisée avec deux nanas en maillot sur la plage qui montraient leurs abdos, ça n’aurait pas posé de problème. Mais vu qu’on a osé montrer de la graisse, du vrai et des femmes différentes, cela ne passe pas" explique Louise sur son compte MyBetterSelf.

"C'est inacceptable!"

Louise de MyBetterSelf a décidé de partager cette mésaventure sur ses réseaux pour alarmer ses followers et les autres influenceurs sur ce type de comportement. Elle a reçu énormément de soutien dont celui de Julie Bourges, une autre influenceuse.

Les deux jeunes femmes ont décidé de lancer le compte et le hashtag #OnVeutDuVrai pour transformer les réseaux soiaux "en une plateforme bienveillante, tolérante et engagée". Louise et Julie souhaite faire disparaître ce sentiment culpabilisant qui nous envahit après avoir trop scrollé Instagram et regardé les photos de mannequins qui se ressemblent toutes et auxquelles on a parfois, voire carrément trop souvent, du mal à s'identifier.

Voici comment Louise explique cette démarche sur son profil:" Les marques, les médias, les publicités ne mettent en avant qu’un certain type de physique. Sauf que cette industrie, elle n’existe PAS sans nous. C’est nous qui les faisons vivre. Alors on va leur dire ce qu’on veut. On va leur dire qu’on en a marre de voir des photos parfaites sur nos feed. On va leur dire qu’on ne veut plus voir des femmes qui nous font complexer, mais des femmes qui nous font nous sentir BIEN".

Depuis le lancement du hashtag #OnVeutDuVrai, les témoignages et les photos affluent. Tous vont dans le même sens, casser les stéréotypes, montrer les personnes, telles qu'elles sont et franchement, ça fait un bien fou!

