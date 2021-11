One Piece, le manga le plus vendu au monde fête le 1000e épisode de son anime

One Piece, le manga issu de l’imagination débordante d’Echiiro Oda fête ce dimanche la sortie du 1000e épisode de son adaptation animée. Publié pour la première fois dans le Weekly Shonen Jump en 1997, cet ouvrage a rencontré un succès phénoménal, jusqu’à devenir le manga le plus vendu au monde ! Pour la sortie de l’épisode numéro mille, plus de 120 cinémas de France et du Benelux participeront au Marathon 1000 logs ce dimanche 21 novembre.



100 tomes, 1031 chapitres et 999 épisodes plus tard, on suit toujours les aventures de Monkey D. Luffy, ce jeune pirate à la recherche du légendaire "One Piece" pour devenir le "Roi des Pirates". Il parcourt ce monde presque infini avec l’équipage qu’il s’est formé au fur et à mesure de ses aventures.

Mais d’où vient le succès de cette série ? Vous trouverez des éléments de réponse dans le Shinyusu de cette semaine, dédié à One Piece.