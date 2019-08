"OMG", le nouveau titre de Carly Rae Jepsen avec le DJ Gryffin

Gryffin, Carly Rae Jepsen - OMG (Lyric Video) - 01/08/2019 'OMG' is OUT NOW - http://gryffin.lnk.to/OMG Live shows and more info: https://gryffinofficial.com/ Director: Jordan Rosenheck, Danny Pollack Producer: Danny Pollack DP: Gabe Rubiano Editor: Caleb Alvarez B Cam: Zbynek Surovec PA: Lindsey Bowling Production Co: Underscore Films The GRAVITY II TOUR is now on-sale! Grab your tix now All Tour Dates: http://bit.ly/GryffinTour2019 Oct. 11 - Los Angeles - http://bit.ly/GryffinShrine19 Oct. 12 - Los Angeles - http://bit.ly/GryffinShrine2 Oct. 18 - Avila Beach - http://bit.ly/GryffinAvilaBeach19 Oct. 19 - San Jose - http://bit.ly/GryffinSanJose19 Oct. 20 - Sacramento - http://bit.ly/GryffinSacramento19 Oct. 22 - Boise - http://bit.ly/GryffinBoise19 Oct. 25 - Denver - http://bit.ly/GryffinDenver19 Oct. 26 - Kansas City - http://bit.ly/GryffinKansasCity19 Oct. 27 - Omaha - http://bit.ly/GryffinOmaha19 Oct. 29 - St. Louis - http://bit.ly/GryffinStLouis19 Oct. 30 - Bloomington - http://bit.ly/GryffinBloomington19 Oct. 31 - Royal Oak - http://bit.ly/GryffinDetroit19 Nov. 1 - Pittsburgh - http://bit.ly/GryffinPittsburgh19 Nov. 2 - Cleveland - http://bit.ly/GryffinCleveland19 Nov. 5 - Indianapolis - http://bit.ly/GryffinIndy19 Nov. 6 - Cincinnati - http://bit.ly/GryffinCinci19 Nov. 7 - Louisville - http://bit.ly/GryffinLouisville19 Nov. 9 - Columbus - http://bit.ly/GryffinColumbus19 Nov. 12 - Norfolk - http://bit.ly/GryffinNorfolk19 Nov 13 - Richmond - http://bit.ly/GryffinRichmond19 Nov 14 - Nashville - http://bit.ly/GryffinNashville19 Nov 15 - Atlanta - http://bit.ly/GryffinAtlanta19 Nov 16 - Charlotte - http://bit.ly/GryffinCharlotte19 Nov. 17 - Raleigh - http://bit.ly/GryffinRaleigh19 Nov. 19 - Greenville - http://bit.ly/GryffinGreenville19 Nov. 20 - Columbia - http://bit.ly/GryffinColumbia19 Nov. 21 - Tallahassee - http://bit.ly/GryffinTally19 Nov. 22 - Orlando - http://bit.ly/GryffinOrlando19 Nov. 23 - St. Petersburg - http://bit.ly/GryffinTampa19 Nov 26 - New Orleans - http://bit.ly/GryffinNoLa19 Nov 27 - Dallas - http://bit.ly/GryffinDallas19 Nov 29 - Austin - http://bit.ly/GryffinAustin19 Nov 30 - Houston - http://bit.ly/GryffinHouston19 Dec 4 - Phoenix - http://bit.ly/GryffinPhoenix19 Dec 5 - San Diego - http://bit.ly/GryffinSD19 Music video by Gryffin, Carly Rae Jepsen performing OMG (Lyric Video). © 2019 Darkroom/Geffen Records http://vevo.ly/ppMqsE