No Man's Sky va-t-il enfin devenir le jeu que tout le monde attendait?

No Man's Sky fait certainement partie des jeux qui ont suscité le plus de déception lors de leur lancement, tellement l'attente était grande. Car à l'époque, il était présenté comme le jeu d'exploration spatiale par excellence : le joueur sera un voyageur de l'espace, évoluant dans un univers aux planètes générées de manière procédurale, c'est-à-dire créé aléatoirement à partir d'algorithme, et donc unique à chaque partie. L'univers à explorer est donc infini.

Les trailers et annonces précédant la sortie sont alléchantes, montrant des environnements magnifiques, aux animaux et plantes exotiques et fascinantes. L'attente du public est alors énorme. En juillet 2016, le jeu sort enfin... et fait un flop total. Les joueurs s'attendaient à voyager dans un univers incroyablement riche, à pouvoir jouer avec des congénères en ligne grâce au mode multijoueur, à vivre l'exploration spatiale à son paroxysme virtuel. Sauf que... le studio Hello Games avait affiché des ambitions bien trop démesurées. Générés aléatoirement, beaucoup de planètes sont vides, inintéressantes à l'exploration. Et, conséquence de cet univers théoriquement infini, les joueurs ne se croisent presque jamais. Le jeu prenait alors des allures de voyage initiatique empreint de solitude, dans des écosystèmes désespérants.

S'est ajouté à cela de nombreux problèmes techniques, des graphismes bien en-deçà de ce qui était montré dans les trailers, et les joueurs se sont vite lassés d'une exploration spatiale sans grand intérêt. A peine un mois après sa sortie, No Man's Sky a connu une chute de 90% de joueurs connectés simultanément, et s'est retrouvé dans le rayon des jeux d'occasion à moins de 50% de son prix initial. La durée de jeu moyenne ne dépassait pas les 10 heures.