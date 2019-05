Netflix s'invite à l'E3 pour parler de l'adaptation de ses séries en jeu vidéo... et plus encore

Heard the latest #E3Coliseum excitement? Come hear from the team at @NXOnNetflix for their panel at #E32019 - information here: https://t.co/6ohRvpa2Am pic.twitter.com/cSFpq9iyrS

Netflix, c’était d’abord de la location et l’achat en ligne de DVD, avant de glisser vers le streaming par abonnement mensuel. Autant dire que ses fondateurs ont le nez pour sentir les tendances, il n’est donc pas étonnant qu’ils commencent à se tourner vers l’industrie vidéoludique, en croissance constante et dont les recettes dépassent les 100 milliards de dollars, grâce notamment à l’e-sport et les jeux en ligne multijoueurs free-to-play.

Plusieurs séries Netflix tirées de jeux vidéo ont vu ou verront le jour : Devil May Cry, Castlevania, The Witcher… La sortie de « Black Mirror : Bandersnatch » et « You vs Wild », montre l’intérêt croissant vers des fictions interactives. Et récemment, Netflix s’était associé avec feu le studio TellTale Games, afin de sortir une adaptation (avortée) de Stranger Things, et d’un Minecraft : Story Mode. Voilà pour ce qui est de l’implantation de Netflix dans le monde vidéoludique.

Un « teaser » sur Twitter

Cet E3, qui se déroulera du 11 au 13 juin, est le moment parfait pour mettre en valeur le jeu vidéo tiré de la série originale Netflix « Stranger Things » (développé par BonusXP), car il précède de peu sa sortie. Intitulé « Stranger Things 3 – The Game », le jeu pourra être joué en parallèle avec la saison 3 de la sortie, prévue en juillet 2019.

Mais il semblerait que Netflix ait d’autres idées derrière la tête… A l’aise sur les réseaux sociaux, le géant du streaming et l’E3 ont réalisé une petite mise en scène de conversation sur Twitter afin de teaser sa venue, et faire monter quelque peu l’attente autour de sa présence.

« Bringing Your Favorite Shows to Life : Developing Netflix Originals into Video Games ? » est le titre du panel de Netflix durant l’E3Coliseum. Pour ce qui est du reste, il faudra tendre l’oreille aux rumeurs qui circuleront avant de découvrir ce que Netflix nous réserve. Google ayant récemment annoncé son service de cloud gaming avec Stadia, Netflix tentera-t-il de lui faire de l’ombre sur le même terrain, au vu de son expérience dans le streaming ?

En tout cas, pour l’E3, c’est plutôt une bonne nouvelle de voir arriver une nouvelle (grosse) tête, Sony ayant annoncé qu’il ne participerait pas à l’édition 2019.