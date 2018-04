Netflix, le vent en poupe, va investir en Europe

Des bénéfices et un chiffre d'affaires en forte croissance, des abonnés toujours plus nombreux sur la planète: le géant américain de la vidéo en ligne Netflix affiche une santé insolente et se prépare à investir massivement en Europe.

Dopé par des résultats qui dépassent ses propres attentes, la société américaine Netflix entend porter à un milliard de dollars ses investissements dans les productions originales en Europe en 2018, selon des informations de presse.

La plateforme qui organise jusqu'à jeudi à Rome "See What's Next", rendez-vous annuel où sont dévoilées ses nouveautés, a réaffirmé son intérêt pour le public de la région EMEA, qui comprend non seulement l'Europe mais aussi le Moyen-Orient et l'Afrique. "Nous investissons dans des productions originales partout dans le monde mais particulièrement dans la région EMEA sur laquelle nous sommes très concentrés", a déclaré Erik Barmack, vice-président des contenus internationaux Netflix. "A ce jour, nous avons 55 productions en cours, des séries au films, des spectacles +seul en scène+ aux documentaires, parce que nous trouvons d'excellentes histoires dans cette région, et ce n'est qu'un début", a-t-il souligné.

Le dirigeant a précisé que si l'année 2018 avait été supérieure à 2017 pour le groupe en termes d'investissements, tel serait aussi le cas en 2019 par rapport à l'exercice en cours.

Présent depuis 2016 dans le monde entier, à l'exception notable de la Chine, Netlix a annoncé en début de semaine avoir franchi la barre des 125 millions d'abonnés - dont 68,3 millions hors Etats-Unis -, soit une hausse de 7,41 millions de souscripteurs, un record pour un premier trimestre. Côté finances, le groupe a dépassé ses propres attentes avec un bénéfice net de 290 millions de dollars (il s'attendait à 282 millions), un bond de plus de 60% par rapport au premier trimestre de l'an passé.

Le chiffre d'affaires est ressorti sur la période à 3,7 milliards de dollars (+40%), un peu mieux que prévu par le groupe et conforme aux attentes moyennes des analystes.