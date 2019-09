Ne manquez pas le dernier concert de Henri PFR en Wallonie pour 2019

On s’était habitué à le croiser régulièrement sur la scène musicale belge, voilà que son projet musical séduit aux quatre coins du monde : Suisse, Portugal, Royaume-Uni, et même les Etats-Unis, en passant par l'Asie, Dubaï, Beyrouth …

Comme 2018, cette année lui fut encore riche en distinctions : "Artiste électro de l'année" et "Hit de l’année" décernées les D6bel Music Awards.

En parallèle de son ascension fulgurante, le jeune DJ ne quitte pas ses platines et n’en finit plus de surprendre avec ses beats électro diablement entêtants et accrocheurs.

Cela étant, son succès grandissant ne permettra plus à Henri PFR de se produire en Wallonie avant début 2020.

Rassurez-vous, notre DJ bruxellois compte bien marquer le coup avant une longue période de séparation avec son public wallon. Le jeudi 12 septembre, il sera sur la Place Saint-Aubain pour le Pure On Stage aux Fêtes de Wallonie à Namur.