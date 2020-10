"Aider l’enfant et non le juger", voilà qui résume la théorie de Maria Montessori, première pédagogue dont les idées progressistes sont parvenues aux 4 coins du monde. En ce début de XXe siècle, peu de place était pourtant accordée aux femmes dans le milieu scientifique. Et la pédagogie, elle, n’était encore qu’un concept obscur. Aujourd’hui, elle raconte. (Ceci est un récit posthume, qui ne constitue pas les dires de Maria Montessori)

Du mépris à l’admiration Maria Montessori et les prémices de la pédagogie alternative - © Capture d'écran Youtube Née le 31 août 1870 sous le soleil d’Italie, à Chiaravalle, de parents catholiques et petits bourgeois, je suis une jeune fille brillante et amoureuse des sciences. Soutenue par ma mère, mon père, au contraire, me voue plutôt à une carrière d’enseignante. Il est loin de se douter que, quelques années plus tard, j’allais devenir la première femme médecin du pays. En 1883, les railleries avaient franchi le seuil de la maison pour me poursuivre au collègue technique pour garçons. Contre les attentes d’un entourage méprisant, je m’inscris à la Faculté de médecine et chirurgie de Rome. "Soufflez messieurs, soufflez. Plus vous soufflerez, plus j’irai loin" ai-je rétorqué un jour à mes "camarades" de classe qui, face à ma détermination, s’étaient finalement pris d’admiration. Il faudra attendre 1896, diplôme en main, pour que je puisse gagner le soutien de mon père. Malgré ma soif d’apprendre, plusieurs théories à l’Université me paraissent discutables : peut-on réellement expliquer les actes de quelqu’un en mesurant la forme de son crâne ? Un criminel naît-il criminel ? Un fou naît-il fou ? Tout est-il vraiment déterminé à l’avance ?

Réhabiliter les « débiles » Si pousser la porte de la Faculté de Médecine était déjà une victoire, mes recherches en pédagogie ont fait une reconnaissance internationale. À cette époque, mon poste d’assistante clinique psychiatrique à l’Université de Rome me plonge dans le quotidien d’enfants déficients mentaux, considérés comme "débiles". Quelle ne fut pas ma stupeur lorsque je découvre que, dans ces asiles, les patients sont mélangés quels que soit l’âge et le diagnostic, certains sont même attachés à leur lit. En créant le tout premier service pédopsychiatrique, j’obtiens que les enfants soient séparés du reste de la patientèle. Petit à petit, mes observations m’amènent à penser que le devenir d’un enfant dépend surtout de la manière dont on l’a traité et dont on a répondu ou non à ses besoins. "Les enfants déficients ne sont pas des hors-la-loi, ils ont des droits. Ils ont droit à tous les bienfaits de l’instruction. Nous devons permettre à ces malheureux de se réintégrer dans la société, de conquérir leur place et leur indépendance dans un monde civilisé retrouvant ainsi leur dignité d’être humain." - Maria Montessori Pendant que certains saluent ma théorie, d’autres la réduisent à ce qu’on appellera plus tard "l’enfant roi". Pourtant, j’en suis convaincue : suivre et écouter un enfant, ce n’est pas satisfaire ses moindres désirs.

Une méthode devenue universelle En constatant que les enfants "faibles d’esprit" pouvaient tout autant, voire mieux, réussir à lire, écrire et compter que les enfants dits "normaux", je commence, dès 1901, à étendre mon étude à l’enfant lambda. Qu’ils soient porteurs ou non de troubles, les enfants naissent avec un potentiel à développer. En se mettant à leur écoute, sans jugement, ils peuvent eux-mêmes construire leur personnalité. "L’enfant est un roi en marche vers l’aurore" – Maria Montessori