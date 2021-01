Lorsqu'Albert Einstein a refusé de devenir président d'Israël

Citoyen américain, Albert Einstein apprend la nouvelle dans les pages du New York Times , un télégramme vient confirmer l'information plus tard dans la journée. Nerveux, le savant sait que c'est une mauvaise idée car sa version du judaïsme ne fait pas l' unanimité . Plus tard, il aurait confié à sa fille : "Si je devais être président, j’aurais parfois à dire au peuple israélien des choses qu’il n’a pas envie d’entendre."

Comme successeur, le premier Ministre David Ben Gourion suggère Albert Einstein, moins isolé politiquement et, selon ses mots, "le plus grand de tous les Juifs, peut-être le plus grand des hommes" ?

La réponse officielle d'Einstein

Le 18 novembre 1952, Albert Einstein présente son refus officiel, en bonne et due forme, dans une lettre à l'attention de l'Ambassadeur d'Israël aux Etat-Unis :

"Cher monsieur l’Ambassadeur, J’ai été profondément ému par l’offre qui m’a été faite au nom de notre État, Israël, mais aussi triste et bouleversé car il m’est impossible d’accepter cette offre. m’étant, toute ma vie, consacré au monde des objets, je n’ai, ni la capacité naturelle, ni l’expérience nécessaire pour m’occuper du monde des hommes et pour occuper des fonctions officielles. c’est pourquoi, même si mon âge avancé n’avait pas, de toute façon, limité mes forces, je n’aurais pas été en mesure de remplir les obligations d’un tel poste. Tout ceci est très pénible pour moi, et ce, d’autant plus, que mes rapports avec le peuple juif sont devenus la chose à laquelle je suis le plus attaché depuis que j’ai pris conscience de la fragilité de notre situation au sein des nations. Alors que nous pleurons l’homme qui, dans des circonstances particulièrement tragiques, a si longtemps porté sur ses épaules le poids de notre destin et le fardeau de notre lutte pour l’indépendance [Chaim Weizmann], je souhaite de tout cœur qu’il se trouve quelqu’un qui puisse, du fait de ses activités passées et de sa personnalité, assumer cette lourde et difficile tâche."

- Albert Einstein

(Source : Introduction de Simon Veille dans "Einstein dans la tragédie du XXe siècle", 2013)