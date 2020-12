Lewis Howard Latimer, l'ingénieur afro-américain qui a perfectionné l'ampoule d'Edison

Parmi ces personnalités qui ont "fait" l’Histoire sans y laisser leur nom aujourd’hui, découvrez Lewis Howard Latimer , un ingénieur considéré comme l’un des plus importants inventeurs afro-américains.

De retour dans la clandestinité, mon père laisse derrière lui un vide douloureux. À 10 ans, je quitte l’école pour tenter de subvenir aux besoins de ma mère et de mes 4 frères et sœurs.

En 1848, j’arrive au monde au moment de l’affranchissement officiel de mes parents. Le 6 mars 1857 , dans le cadre de l’affaire Dred Scott , il est décidé que l’Etat d’origine détermine la qualité d’une personne. En d’autres mots, les esclaves nés dans un Etat esclavagiste, comme mes parents, ne peuvent plus obtenir leur émancipation sur le simple fait d’avoir résidé dans un Etat libre.

Quelques années avant ma naissance, mes parents ont fui la Virginie pour échapper à l’esclavage. Finalement rattrapé le 20 octobre 1842, mon père a réussi à s’attirer les faveurs de deux célèbres abolitionnistes américains - Frederick Douglass et William Lloyd Garisson – qui parviennent à racheter sa liberté à 400$.

À 20 ans, je commence à travailler comme conseiller en brevets chez Crosby and Gould, à Boston, pour 3$ la semaine. Ma formation en dessin industriel me permet de m’élever dans la hiérarchie et d’acquérir les compétences convoitées par le milieu scientifique.

C’est ainsi que la chance me sourit, en 1974, lorsqu’un ingénieur Scotto-Canadien prend contact avec mon employeur. C’est Alexander Graham Bell, finalisant sa conception du téléphone, qui a besoin d’un coup de main pour réaliser la description graphique de son brevet. Au bout de deux ans de collaboration, Bell obtient 3 brevets et parvient à se faire le nom que personne n’ignore aujourd’hui.

Ayant eu écho de mes prouesses, l’ingénieur en chef de Electro-Dynamic Light Company, Hiram Maxim, souhaite bénéficier de mes services. Chargé de la distribution d’électricité et de la fabrication d’ampoules à incandescence, la compagnie est surtout connue comme la grande concurrente de la General Electric Company de Thomas Edison.