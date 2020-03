Les rumeurs s'intensifient autour de l'annulation de l'E3 par crainte du coronavirus

La nouvelle tourne depuis ce mercredi soir dans le milieu du gaming, et a été confirmée de source sûre auprès de plusieurs médias : l'Electronic Entertainment Expo, plus communément appelé E3, est annulé. La grande messe du jeu vidéo devait se dérouler au mois de juin à Los Angeles.

Les rumeurs circulaient déjà depuis plusieurs semaines autour de l'annulation possible de l'E3, suite aux annulations en série des conférences de développeurs de Facebook, Google et du GDC de San Francisco. L'épidémie de coronavirus, partie depuis la Chine en décembre dernier, s'est particulièrement développée dans le reste du monde depuis le mois de février, d'importants foyers se déclarant en Italie et en Iran. Actuellement, alors que l'épidémie commence à ralentir sa progression en Chine, les cas augmentent particulièrement en Europe et aux USA.

Les rumeurs d'annulation de l'E3 se sont particulièrement intensifiées ce mercredi soir, alors que l'éditeur Devolver Digital publiait sur son Twitter : "Annulez vos vols et réservations d'hôtel pour l'E3, tous..."