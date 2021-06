Les romans de la collection "La traversée" à l'Abbaye d'Orval

Depuis cette semaine et jusqu'au 13 juin, à l'Abbaye d'Orval, une exposition met à l'honneur la collection de romans "La Traversée". Ces livres s'adressent à tous les publics y compris aux lecteurs adultes débutants.

Les apprenants en alphabétisation de "Lire et Ecrire" sont d'ailleurs au coeur du processus d'écriture des ces romans avec les auteurs.

Aujourd'hui, la collection "La Traversée " (co-éditée par les éditions Weyrich et Lire et Ecrire Luxembourg) compte 27 livres. L'exposition met en avant ce que réalisent les apprenants dans leurs groupes en alphabétisation, lorsqu'ils se réapproprient certains ouvrages de la collection. Nathalie Husquin , responsable de projet "La Traversée" nous donne quelques exemples de réalisations à découvrir :

"Il y a beaucoup de textes, de la poésie créée par les apprenants. De la musique, des débats et tout ce que les formateurs ont organisé avec le groupe. Des maquettes, des sculptures, toute une série de choses à lire et à découvrir."

En marge de l'exposition, deux autres événements sont organisés ces prochains jours. Nathalie Husquin , responsable de projet " La Traversée " :

"Le 10 juin à la bibliothèque de Florenville, rencontre avec Luc Baba, de 15 à 17H. et le 13 juin, balade contée, où des auteurs mettront en scène le roman "La mémé".

Cette expo est à voir à l'Abbaye d'Orval qui accueille l'exposition, organisée aussi en collaboration avec les bibliothèques de Florenville et de Chiny, le Centre Culturel du Beau Canton de Gaume et Chiny, Cité des Contes.

infos sur https://lire-et-ecrire.be/Tout-le-monde-lit-ou-lira